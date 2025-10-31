Simeone y Almeyda, enemigos íntimos en la Liga: fueron compañeros de habitación y casi de banquillo

Cuando Simeone y Almeyda giren la cabeza el próximo sábado en la banda del Metropolitano encontrarán un rostro conocido. Será la primera vez que se vean las caras como entrenadores, el primero es sempiterno en el Atlético y el segundo todavía es novel en el Sevilla, pero ni mucho menos la primera. Compartieron vestuario y habitación en la selección argentina y juntos tocaron el cielo en aquella Lazio que conquistó Italia ganando Liga, Copa y Supercopa entre finales del siglo XX y principios del XXI. Amigos transformados en enemigos íntimos.

Ambos se han dedicado piropos. «Conviví ocho años en la misma habitación, lo conozco bien, lo respeto y lo quiero. El Cholo sabe el aprecio que le tengo, es un gran entrenador y trataremos de hacer lo que hace 17 años no se hace, que es lograr tres puntos en el estadio del Atlético», dijo Almeyda horas antes de que Simeone recogiera el testigo. «Es un amigo, una persona querida por mí, por una gran relación que tuvimos de jóvenes en la selección y la Lazio», expresó.

La relación entre Simeone y Almeyda se fortaleció en la selección argentina, donde compartieron habitación durante ocho años. «Me concentraba con el Cholo, que se dormía muy temprano siempre porque tenía el horario de Europa. Y yo, todavía el de Argentina, lo hacía más tarde. Por la noche me fumaba mi cigarrillo. Simeone protestaba, pero yo, con mi personalidad, trataba de tirarle todo el humo y que lo fumara también él», bromeó el actual técnico del Sevilla en una entrevista hace años.

Almeyda también ha desvelado que el propio Simeone le ofreció formar parte de su cuerpo técnico cuando se convirtió en entrenador. «El Cholo era y es un gran profesional, pero hay una línea delgada entre ser un gran profesional y un enfermo del fútbol, como es El Cholo. Cuando Simeone empezó como entrenador me llamó para que formara parte de su staff, pero yo no estaba para eso. Ojalá pueda hacer en el Sevilla la mitad de lo que él ha hecho en el Atlético», reveló el técnico hispalense.