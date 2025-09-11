Podemos llama al boicot propalestino a la Vuelta en Valladolid: «Hay que impedir que lleguen»

Desde Podemos han hecho un llamamiento al boicot propalestino a la Vuelta pidiendo que se «bloquee» la contrarreloj en Valladolid. Pablo Fernández, secretario de Organización y coportavoz de Podemos, pide a los manifestantes que boicoteen la Vuelta a España terminar la etapa de este jueves en Valladolid, con el objetivo de «impedir» que la carrera «llegue al final».

El también procurador en las Cortes de Castilla y León ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía, no sólo de Valladolid, sino también de la Comunidad, para que «acuda en masa» a «boicotear» el paso de la Vuelta por la ciudad. «Llamamos al boicot activo, llevamos a la desobediencia civil, porque creo que, insisto, la condena al genocidio está por encima de cualquier actividad deportiva», ha afirmado.

En este sentido, ha argumentado que «se está perpetrando un genocidio absolutamente lamentable y miserable por el Estado terrorista y genocida de Israel» y considera «una auténtica vergüenza» que la Vuelta Ciclista a España y la Unión Ciclista Internacional permitan «que se limpie la imagen de este genocidio», tras lo que ha adelantado que estará presente con su chaqueta deportiva con el nombre de Palestina en estas protestas.

El coportavoz de Podemos ha criticado que se «consienta» que «un equipo israelí que es propiedad de un sionista que hace propaganda del sionismo y que también hace apología del genocidio esté compitiendo en la Vuelta Ciclista a España» y considera que la gente de Valladolid tiene que «dar un ejemplo» y sumarse a lo que ha sucedido tanto en Bilbao como en otros lugares.

Impedir que acabe la etapa

Fernández ha insistido en que se tiene que «impedir» que la etapa concluya en Valladolid y, ante quienes defienden que las protestas no pueden desvirtuar la Vuelta y dan «más argumentos peregrinos» y, a su juicio, «lamentables», ha señalado que «las vidas de las personas están por encima de todo».

«Cuando se está perpetrando este terrible genocidio, creo que hay que denunciarlo en todos los ámbitos, en los ámbitos políticos, en los ámbitos culturales y también en los ámbitos deportivos», ha insistido. Fernández ha asegurado que Podemos acudirá a esas manifestaciones en la Vuelta y espera que se pueda hablar de que «también en Valladolid» se ha impedido que «un equipo israelí» concluya su participación en la Vuelta por las calles de Valladolid.

«De verdad que creo que estamos ante el peor genocidio del siglo XXI que la Historia nos juzgará y que aquellos que se han mantenido en la equidistancia y en el silencio cómplices, pues también serán juzgados por la Historia», agregó el portavoz de Podemos. «No se trata de una cuestión política. Ante un genocidio tan terrible y tan tremendo no hay que quedarse de brazos cruzados», finalizó.