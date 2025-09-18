Negreira ya acusó al Barcelona de pagarle para «que no se tomaran decisiones en su contra»

Javier Enríquez ha declarado que el Barcelona no pagó 8,4 millones de euros por sus informes, sino que los vendía a 250 euros y que desconoce el motivo por el que le pagaron a su padre toda esa cantidad, aunque ve esa relación como «poco ética». Esta declaración del hijo de José María Enríquez Negreira va en línea con lo único que pronunció el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Hace unos meses alegó un evidente deterioro cognitivo para no declarar, pero sí que lo hizo en marzo de 2022, ante la Agencia Tributaria. Entonces, reconoció que el Barça, con esos pagos, «quería asegurarse que no se tomaban decisiones en contra».

En su momento, Negreira también reconoció que «cobraba del Barcelona» y no del CTA, del que era número dos: «No cobraba nada. Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa». Ahora, su hijo ha señalado que aunque formaba parte de esas sociedades, desconocía las cuentas de las mismas, donde se facturaba el dinero que provenía del club.

Javier Enríquez ha comparecido este jueves ante la juez instructora del caso, Alejandra Gil, a la que ha reconocido que él percibió unos 60.000 euros por los informes que elaboraba para el club. Sin embargo, ha negado su relación con la montante importante, esos 8,4 millones que Enríquez Negreira cobró a través de sus empresas durante dos décadas.

Ha señalado que desconocía la relación que su padre mantenía con el Barça y que se enteró de la misma cuando comenzó la inspección de Agencia Tributaria. Cree, además, que es «poco ética», puesto que su padre era uno de los jefes de los encargados de arbitrar al Barcelona en las competiciones nacionales.

Cuando comenzó la investigación del caso, el ex vicepresidente de los árbitros fue requerido por Hacienda, con motivo del pago continuado del club azulgrana a su empresa, DASNIL 95. Según señaló Negreira entonces, esos pagos se debían a un «acuerdo verbal» entre la entidad y él mismo. También estaba implicado su hijo que según relató el ex árbitro elaboraba «pequeños informes arbitrales solicitados por encargo», que son los únicos que constan en la causa y por los que ahora el hijo ha dicho que percibía 250 euros: «Eran baratísimos».

La mujer de Negreira no declara

Por su parte, también ha declarado ante la juez la mujer de Negreira. Ana Paula Rufas se ha acogido a su derecho a no declarar. Además, ha presentado un escrito en el que desmiente que tenga tres millones de euros ocultos, como se le ha acusado. Siguiendo las indicaciones de su abogado, no ha declarado absolutamente nada ante la juez, algo que no han hecho el resto de los acusados, como Javier Enríquez y los ex presidentes Bartomeu y Rosell.

Bartomeu insistió en ese argumentario de que «teníamos el mejor equipo del mundo y el Barça ganaba los títulos por méritos propios». El ex presidente explicó más detalles al salir del Juzgado: «Ha quedado claro que muchas de las teorías que se han dicho han quedado anuladas. Sobre todo se ha aclarado que existían unos servicios de asesoramiento deportivo, de informes arbitrales, que tenían una contrapartida económica».