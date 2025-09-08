Maldición española para Drake: el rapero pierde 300.000 dólares por la victoria de Alcaraz contra Sinner

Drake probablemente se pensará mejor la próxima vez que apueste contra un deportista español. El rapero estadounidense vuelve a ser por perder una gran cantidad de dinero, concretamente 300.000 dólares. Y es que el artista había apostado días atrás por Jannik Sinner como campeón del US Open, pero el italiano cayó en la final del último Grand Slam de la temporada contra Carlos Alcaraz, que vuelve a demostrar que a su mejor nivel es casi inquebrantable.

Directamente, Drake no apostó contra el tenista murciano, sino que estaba convencido de que Sinner iba a coronarse campeón en Nueva York y por eso decidió apostar 300.000 dólares a su victoria en la gran final, fuera quien fuera su rival. Sin embargo, el español atraviesa un gran momento de forma y cuajó un partido soberbio para llevarse el útimo Grande de la temporada, un triunfo que ha fastidiado al rapero, y de qué manera…

Drake just placed a $300K bet on Jannik Sinner to win the US Open pic.twitter.com/NNOC5sJ9zo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025

Por si fuera poco, no es la primera vez que Drake pierde una suma importante de dinero por culpa de un deportista español. Meses atras, el cantante decidió tomar partido ante de una de las grandes peleas de artes marciales mixtas del año. El dueño de los Toronto Raptors y famoso por apostar en grandes eventos dio su bendición a Charles Oliveira en su combate contra Ilia Topuria en el UFC 317 apostando 200.000 dólares a que el luchador hispano-georgiano perdía en este evento.

Hay que recordar que Topuria se mantiene invicto como luchador profesional de MMA con un récord de 17-0 y que en su pelea previa noqueó por primera vez en su carrera a Max Holloway. Pese a estos precedentes, Drake se decantó por Charles Oliveira invirtiendo esta enorme cantidad de dinero que le podría reportar unos beneficios de 880.000 dólares. Drake fue contra la lógica y las casas de apuestas, pero creía que Topuria iba a pagar muy caro el cambio al peso ligero y que iba a dceder ante un Oliveira que es uno de los luchadores más mortíferos en el suelo de toda la UFC.

Nada más lejos de la realidad. Ilia Topuria se consagró campeón ligero de UFC con un KO espectacular frente a Charles Oliveira. Una victoria fulminante en UFC 317 con un potente gancho derecho seguido de un gancho izquierdo que dejó a Oliveira fuera de combate. Topuria se proclamó campeón ligero al minuto 2:27 del primer asalto. Con su invicto intacto (17-0) y dominio absoluto en las dos divisiones (victorias consecutivas por KO sobre Volkanovski, Holloway y Oliveira), el hispanogeorgiano irrumpió en lo más alto del ranking libra por libra de la UFC, desbancando a Islam Makhachev. La celebración fue intensa: Topuria invitó al ascenso Paddy Pimblett al octágono, dando lugar a un tenso careo que encendió las expectativas de un duelo épico en el futuro.