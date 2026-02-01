España machaca a Italia y se planta con facilidad en semifinales del Europeo de fútbol sala

España está en las semifinales del Europeo de fútbol sala tras golear con brillantez a Italia (4-0). Los goles de Cortés y Antonio, con un doblete, confirman el favoritismo de la selección española, que ahora se medirá a Croacia en semifinales. La España de Jesús Velasco cuenta sus encuentros en el Europeo por victorias: cuatro encuentros, cuatro triunfos.

Y todos ellos siendo muy superior al rival. Este domingo, en el duelo ya de cuartos y, por lo tanto, de eliminación, España se comió a Italia con una facilidad aplastante. El resultado se volvió a quedar corto. Fueron muchas las ocasiones que perdonó una selección española que está siendo la mejor en el Europeo.

Hasta cuatro veces se estrelló contra la madera en la primera parte la selección española de Velasco, que muestra su fiabilidad en su primer gran torneo como seleccionador. Tiene también este equipo un importante aspecto de fuerza psicológica, porque ante tanto fallo, no se vinieron abajo.

Fue Cortés quien puso por delante a España en el minuto 12 del encuentro, siendo muy listo al colocarse al lado de la portería en un disparo de falta de Antonio. El jugador del Barça, el mejor de nuestra selección en este encuentro, remató de forma muy fuerte y Cortés, solo pegado al palo, golpeó para desviar el balón a la portería. Debut goleador del almeriense en un Europeo, celebrando la confianza de su entrenador, que le colocó en el quinteto inicial.

Ya en el minuto final de la primera parte llegó el mejor gol del encuentro. El portero Didac estuvo muy listo e hizo un pase preciso para Antonio, que se encontraba solo. Cara a cara con Bellobuono, portero italiano, Antonio picó el balón, hizo una vaselina y dibujó un golazo. 2-0 al descanso y era poco.

Ya en la segunda parte, Antonio siguió completando un partidazo con el tercer gol de España en una jugada rapidísima de ataque en la que Cecilio hizo magia y puso el tanto en bandeja de su compañero. Una España muy superior a la que se le anuló un gol de Rivillos porque había sacado un córner cuando era saque de puerta.

A falta de cinco minutos, Italia sacó portero-jugador y en un tropiezo de Turmena se completó la goleada española, que se quedó KO en un balón atrás y acabó marcándose en propia ante la presión de Cecilio, que completó otro gran partido.

El miércoles España jugará las semifinales del Europeo de fútbol sala ante Croacia, una de las revelaciones del torneo. La otra semifinal la disputarán Portugal y Francia en un torneo en el que España está invicta y es ya la gran favorita a ganar su octavo título continental.