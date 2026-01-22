Cortés, jugador de la selección española de fútbol sala: «Jugar para España es un honor y un sueño»

Francisco José Cortés (Almería, 1995) es una de las grandes figuras del fútbol sala español. Campeón de Liga con Cartagena, y con un crecimiento brutal en los últimos años (pasó de jugar en Segunda con El Ejido a asentarse en Primera con Manzanares para acabar siendo uno de los mejores en el Jimbee Cartagena), Cortés es una de las esperanzas de la selección española de fútbol sala, que este viernes debuta en el Europeo que se disputa en Eslovenia.

Con 30 años, el almeriense vive el mejor momento de su carrera. Acaba de ser MVP de la Supercopa de España, pero además es ya un fijo en la selección española, el sueño de todo jugador. A las puertas de este Europeo, Cortés atiende a OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

PREGUNTA. – ¿Qué se siente al estar otra vez con la selección española?

RESPUESTA. – La verdad es que es una ilusión estar aquí. Siempre que te llama la selección española y juegas para tu país es un honor y la verdad que estoy muy contento.

P.- Ya estás acostumbrado a venir con la selección.

R. – Aquí no te acostumbras porque aquí cada convocatoria puede venir otro distinto. Y entonces nosotros luchamos sobre todo para intentar venir lo máximo posible. Y si tienes suerte, pues aquí estamos.

P.- Empezaste con Fede Vidal, pero Jesús Velasco también te ha demostrado su confianza.

R. – Fede Vidal me demostró confianza y ahora Jesús Velasco me está demostrando mucha confianza, sobre todo en mi estilo de juego, que es lo que mejor sé hacer y eso me da mucha confianza.

P.- Vienes de ser MVP de la Supercopa de España, ¿estás en tu mejor momento de tu carrera profesional?

R.- Bueno, no sé si decirte mi mejor momento, pero creo que es un momento muy bueno en el que estoy. Me siento muy bien y yo creo que eso es importante para un jugador.

P.- ¿Cómo afrontas tu primer Europeo con España?

R.- Con muchas ganas y mucha ilusión. Estamos entrenando aquí al máximo para intentar estar allí lo mejor posible, físicamente, mentalmente y sobre todo, yo creo que la ambición que tenemos de ganar este europeo.

P.- Empezaste en el fútbol 11.

R.- Sí, yo era jugador de fútbol 11 y en senior me metí en el futsal y mira. Hace cinco años entré en Primera División y aquí me mantengo. Ojalá dure muchos años más.

P.- ¿Cómo fue el cambio de fútbol 11 a fútbol sala?

R.- Una llamada de un amigo mío franciscano y me llamó para jugar en Tercera en el Fines. Y a partir de ahí con El Ejido subí a Segunda División y luego me llamó Manzanares para entrar en Primera.

P.- ¿Qué recuerdas de esos primeros años en Almería?

R.- Yo lo recuerdo muy bonito. Aunque esté jugando en Primera, yo me siento igual. Estoy con la misma gente. Voy a ver el partido de Segunda B, de Tercera cada vez que puedo. Tengo los mismos amigos y eso es lo que más me gusta de futsal.

P.- Un momento clave fue elegir entre cumplir tu sueño en el fútbol sala o trabajar en un Carrefour

R.- Es ese momento fue creo que una de las de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque mis padres me decían que me tocaba trabajar, que dónde iba en Segunda B. Ellos pensaban que era lo mejor para mí y yo decidí por el fútbol sala. Y creo que me ha ido bien.

P.- Tu familia ha sido siempre muy importante para ti

R.- Sí, siempre me han apoyado mis padres, mi mujer, mis niñas, mis hermanas. Siempre estoy rodeado de esas personas y creo que es lo más importante en mi vida.

P.- Eres muy de Almería y del barrio de Los Almendros, siempre que puedes vas para allá

R.- Sí, tengo mi casa en mi barrio, en Los Almendros, y siempre que tengo algún hueco busco el momento para estar allí, con mi familia y mis amigos.

P.- ¿Qué te quedaría por cumplir en el fútbol sala? ¿Una Champions con Jimbee Cartagena, un Europeo con España?

R.- Todavía creo que me queda por vivir todo. He ganado una liga, Supercopa, Sí, pero si volviera a ganar otra liga, sería como una ilusión también. Entonces creo que en el momento quiero ganar todo y ojalá sea el Europeo que es lo que viene ahora y con eso me quedo.

P.- Una palabra de cada una de tus etapas: Ejido, Manzanares, Cartagena y selección española.

R.- Ejido aprendizaje. En Manzanares ilusión. En Cartagena constancia. Y con la selección española sueño.

P.- Sin tu familia hubiera sido imposible llegar a donde estás ahora

R.- Sí, es verdad que siempre busco las mejores soluciones para estar cerca de casa, porque para mí, como he dicho antes, la familia es lo más importante y creo que siempre lo que busco es estar cerca de ellos.

P.- ¿Qué le dirías al Cortés que tenía cinco o diez años?

R.- Con cuatro años me acuerdo que llegaba a la casa de mi abuelo y le decía ‘papá, cuánto me queda para cumplir esto’ (hace el gesto de cinco). Con cinco años era cuando podía competir. Y eso son cosas que se quedan en el recuerdo. Todos los años que han estado ahí, mi familia conmigo jugando. Y creo que llegar aquí es maravilloso y como he dicho antes, pero estar muchos años más viviendo de esto y soñando.

P.- Una promesa si ganas el Europeo con España

R.- (Se lo piensa). Pues no sé qué me queda ya por hacer… ¡me tinto el pelo de blanco!