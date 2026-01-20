La guía de la Eurocopa de fútbol sala: cuándo empieza, dónde se juega, horarios de los partidos y calendario de la selección española

El Europeo de fútbol sala está a la vuelta de la esquina y las mejores selecciones del mundo ya se preparan para intentar luchar por el título en la competición del viejo continente. Un torneo donde, precisamente, estará España, que buscará su título número 8 a nivel europeo en las distintas sedes donde se disputará el esperado torneo. Conoce todos los detalles acerca del Eurocopa de fútbol sala.

Cuándo empieza la Eurocopa de fútbol sala

La competición continental de la UEFA 2026 dará el pistoletazo de salida este próximo miércoles 21 de enero, con los enfrentamientos de la fase de grupos entre Croacia y Francia y, minutos más tarde Letonia y Georgia, mientras que la gran final del Europeo se realizará el próximo día 7 de febrero.

Cuándo es la final de la Eurocopa de fútbol sala

Tal y como hemos destacado líneas atrás, la gran final del Europeo de Fútbol Sala 2026 se jugará el próximo día 7 de enero como colofón a un gran campeonato continental que podremos disfrutar a través de las pantallas de TVE y RTVE Play, que serán las encargadas de hacer llegar a todos los rincones de España todo lo que suceda en la esperada competición del viejo continente.

En qué países se juega la Eurocopa

El torneo se celebrará en cuatro sedes, que estarán repartidas dos en Liubliana, una en Riga y otra en Kaunas. El partido inaugural se disputará en Riga, Letonia, mientras que el choque por el título se jugará en el Arena Stozice de Liubliana, Eslovenia. Por otro lado, Letonia y Lituania albergarán cada una la fase de regular de un grupo específico de la competición y un cuarto de final.

Grupos y horarios de los partidos de la Eurocopa de fútbol sala

Grupo A: Croacia, Francia, Georgia y Letonia

Grupo B: Armenia, República Checa, Lituania y Ucrania

Grupo C: Bélgia, Bielorrusia, España y Eslovenia

Grupo D: Hungría, Italia, Polonia y Portugal

Una vez realizada al completo la fase de grupos de la competición, la fase final de la misma se jugará del próximo 31 de enero al 7 de febrero del 2026, y en ella participarán los dos mejores combinados de cada grupo, que se dividirán lógicamente en cuatro cuartos de final. A partir de ahí, eliminatorio pura y dura hasta llegar al choque por el título, que se jugará el 7 de febrero a partir de las 19:30 horas.

Calendario de España

La selección de Jesús Velasco debutará en el Europeo 2026 este próximo 23 de enero ante una de las anfitrionas, Eslovenia, a partir de las 20:30 horas. Su segundo invite será ante Bielorrusia el próximo lunes 26, a las 17:30 horas, y cerrará la fase regular ante Bélgica, el jueves 29 a partir de las 17:30 horas. Todos los partidos se podrán disfrutar a través del canal de Teledeporte.

España-Eslovenia: 23 de enero, a partir de las 20:30 horas

Bielorrusia-España: 26 de enero, a partir de las 17:30 horas

España-Bélgica: 29 de enero, a partir de las 17:30 horas

Convocatoria de la selección española en la Eurocopa de fútbol sala

Porteros: Chemi (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Dídac (Barça), A. Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares). Cierres: Antonio (Barça), Raya (Movistar Inter). Ala-Cierres: Ricardo (ElPozo Murcia Costa Cálida), Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida). Alas: Cecilio (Movistar Inter), Cortés (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Novoa (O Parrulo), Rivillos (Illes Balears Palma Futsal), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior). Ala-Pívots: Adolfo (Barça). Pívots: Gordillo (MFK Tyumen), Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena Costa Cálida)