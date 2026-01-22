La promesa de Cortés a OKDIARIO si gana el Europeo con España: «¡Me tinto el pelo de blanco!»

Cortés es uno de los nombres propios del fútbol sala español. Tras una gran primera temporada con el Jimbee Cartagena, con el que ganó la liga, el jugador de Almería sigue a un gran nivel, lo que le ha valido la llamada de España para el Europeo en el que la selección española de Jesús Velasco es una de las grandes favoritas.

España disputa desde este viernes el Europeo de fútbol sala, un torneo en el que es favorita y en el que debuta ante la anfitriona Eslovenia. En el grupo también están Bielorrusia (lunes 26) y Bélgica (jueves 29). Pasan los dos primeros de cada grupo a cuartos, donde empiezan los encuentros eliminatorios.

En su entrevista con OKDIARIO, Cortés recuerda sus primeros años en su Almería natal, el momento en el que tuvo que elegir entre cumplir el sueño de triunfar en el fútbol sala o trabajar en un Carrefour y la importancia de su familia en todos los momentos en los que fue creciendo como futbolista.

«Siempre me han apoyado mis padres, mi mujer, mis niñas, mis hermanas. Siempre estoy rodeado de esas personas y creo que es lo más importante en mi vida», cuenta el jugador de Jimbee Cartagena, que jugará con España su primer Europeo.

Cortés, que creció desde la base hasta triunfar en el conjunto cartagenero, ya jugó el Mundial de 2024 con España y ahora debuta en un Europeo. Si gana el torneo, en el que es una de las grandes figuras de la selección española que entrena Jesús Velasco, promete teñirse el pelo de blanco. Ahí queda el reto.