Pipi Estrada nos trae sus notas de la semana poniendo especial énfasis en el espectacular debut de Ademola Lookman con el Atlético de Madrid. El periodista asturiano, por otra parte, critica duramente la propuesta de Podemos de eliminar el fútbol en los patios de colegio. Endrick, Arda Güler o Gerard Martin también son protagonistas en esta sección espectacular.