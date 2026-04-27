Así será la adaptación española de ‘Nueve reinas’, uno de los grandes clásicos del cine argentino

Netflix ha anunciado hoy el inicio de rodaje de Nueve reinas, su nueva serie de ficción protagonizada por Álvaro Morte (La casa de papel, Anatomía de un instante) y Patrick Criado (La casa de papel, Amarga Navidad), que adapta la emblemática película argentina originalmente escrita y dirigida por Fabián Bielinsky y producida por Patagonik.

Nueve reinas, que ha comenzado su rodaje en Madrid, es una serie producida por LAZONA y creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes también firman el guion y actúan como productores ejecutivos junto a Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli. El proyecto está dirigido por Álex Rodrigo y Jorge Saavedra y cuenta con dirección de fotografía de Andreu Adam y Víctor Benavides y diseño de producción de Juan Pedro de Gaspar. Completan el reparto Aura Garrido (El inocente), Jose Coronado (Legado, Entrevías) y Margarida Corceiro (Punto Nemo), entre otros.

Acerca de la nueva ‘Nueve reinas’

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia. Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado). Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.

¿Se puede adaptar en España este clásico argentino?

Nueve reinas se estrenó en el año 2000 y actualmente es uno de los mayores clásicos del cine argentino. Escrita y dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, la cinta homenajeaba íconos como El Glope (George Roy Hill, 1973) y utilizaba una trama de ladrones para hablar del corralito que arrasó la economía de Argentina.

La película original analizaba con ironía la sociedad de su país y ligaba la trama con hechos reales. ¿Se puede adaptar a serie en España? Perfectamente. Habrá que cambiar muchas cosas de guion, pero, al final, no deja de ser una historia universal, razón por la que se ha inmortalizado y sigue vigente.