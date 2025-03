Si te gustó ‘La casa de papel’, no te puedes perder esta película de José Coronado que arrasa en Netflix

Han pasado ya cuatro años desde el final de La casa de papel y aunque Netflix nos regaló recientemente la serie derivada Berlín, los fans más acérrimos todavía sienten un gran vacío en sus corazones. No es para menos, teniendo en cuenta que hablamos de un producto televisivo que acumuló más de 6.700 millones de horas vistas en todo el mundo a lo largo de sus cinco temporadas. Desde entonces la industria patria no ha logrado crear otro fenómeno parecido, sin embargo un mes antes de la despedida del equipo de carismáticos criminales liderados por el Profesor, hubo una película de José Coronado que logró transmitir sensaciones parecidas, suponiendo además un triunfo dentro de la cartelera española. Hablamos cómo no de Way Down.

Producida por Mediaset España y distribuida por Sony Pictures, Way Down tuvo la particularidad de ser uno de esos filmes que combina un elenco de rostros del cine español con estrellas internacionales. Característica que vimos el pasado 2024 en La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, la cual tenía un casting comandado por Tilda Swinton y Julianne Moore e incluía apariciones esporádicas de intérpretes hispanos como Raúl Arévalo y Victoria Luengo. En el caso de la recomendación de hoy, el thriller dirigido por Jaume Balagueró tuvo como protagonista principal a Freddie Highmore, conocido por los espectadores por series virales como The Good Doctor o Bates Motel, pero echando la vista atrás-concretamente dos décadas-algunos su rostro les resultará tremendamente familiar por ser el niño titular de Charlie y la fábrica de chocolate (2005). Aparte del actor británico, en Way Down aparece el irlandés Liam Cunningham, famoso por dar vida a lord Davos Seaworth en Juego de Tronos. Tras ellos, el reparto extranjero se completa a través de la presencia de la Sam Riley (Maléfica), Axel Stein (Sólo una noche de juegos), Famken Janssen (X-Men) y Julius Cotter (Marlowe).

En el lado hispano, la película cuenta con la reconocida presencia de José Coronado y también manifiesta el poderío de una producción capaz de reunir a figuras de nuestro cine de la talla de Luis Tosar (Celda 211), Emilio Gutiérrez Caba (La comunidad), Tomas del Estal (Antidisturbios) y hasta una breve aparición del humorista Juan Dávila.

¿De qué trata ‘Way Down’?

La sinopsis oficial de Way Down es la siguiente: «La leyenda de que el Banco de España es inexpugnable y no de puede atracar no asusta a Thom Johnson, el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro que va a estar depositado en el banco durante únicamente diez días. Diez días para descubrir el secreto de la caja, diez días para aprovecharse de un plan de fuga irrepetible, cuando la esperada final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica reúna a cientos de miles de aficionados a las puertas del propio Banco de España. diez días para alcanzar la gloria…o para acabar en prisión».

Con una recaudación de 5 millones de euros y casi 900.000 espectadores en la cartelera española, Way Down podría haber sido un éxito comercial para sus responsables. No obstante, partió de un presupuesto de 15 millones de euros que terminaría paliándose, gracias al impacto de un mercado internacional donde consiguió alcanzar finalmente los 16 millones de euros para el box office. Porque a pesar de su planteamiento sugerente para la experiencia cinematográfica, en realidad la película más taquillera de su año fue A todo tren. Destino Asturias, logrando aunar a más de millón y medio de asistentes a las salas y recaudar 8 millones y medio de euros. Algo que no devalúa el posterior rendimiento posterior de la cinta de Balagueró en plataformas como Netflix, donde ha acumulado miles y miles de visualizaciones.

La presencia de Balagueró tras las cámaras en un filme de esta impronta resultó bastante sorprendente, pues la carrera del leridano siempre había estado relacionada con el terror y el thriller psicológico. Suyas son Frágiles, REC, Mientras duermes o la reciente Venus. Pero es en Way Down donde el cineasta parece pasárselo en grande con un guion tan «tramposo» como placenteramente culpable que por otra parte, el autor siempre aseguró que se había escrito mucho antes que la ficción de atracadores con nombres de ciudades creada por Álex Pina.

¿La mejor película de José Coronado?

El madrileño es uno de los actores españoles más elogiados y, con dos Goyas a sus espaldas, no nos atrevemos a señalar a Way Down como la mejor película de José Coronado. Eso sí, completó un año fantástico para el protagonista de Entrevías, quien el mismo 2021 firmaría la comedia La familia perfecta y la valorada miniserie de Netflix, El inocente.

Con dos horas de duración, Way Down sólo está disponible en la «gran N roja». Es la apuesta segura de entretenimiento enérgico, tensión y disfrute sin miramientos para este fin de semana. Un «match» definitivo para aquellos que todavía recuerdan con cariño La casa de papel.