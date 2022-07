Hace mucho que Tim Burton no nos sorprende con una película al nivel del cineasta de imaginación desbordante que es. El director ha rodado títulos notables como La novia cadáver o Sweeney Todd, pero resulta paradójico que su último film más redondo sea un remake. Charlie y la fábrica de chocolate tiene ya 17 años, condición que lleva a que los niños y adolescentes que se criaron con ella sean ya considerados adultos. El cuento de Roald Dahl es un clásico dentro de la literatura británica, destacándose como un escritor actual. Prueba de ello es el remake de Matilda que Netflix va a estrenar o la precuela de la película que nos acontece hoy, en la que Timothée Chalamet hará de la versión joven del personaje interpretado por Johnny Depp. Al actor lo tenemos controlado gracias sobre todo a su juicio con Amber Heard pero ¿qué fue de los niños de Charlie y la fábrica de chocolate?

Freddie Highmore

Es sin duda, el más conocido de entre los niños de Charlie y la fábrica de chocolate. Al londinense hoy lo tenemos localizado gracias The Good Doctor, la serie que lo llevó a la fama internacional, pero también por Bates Motel, serie precuela de Psicosis en la que asumirá el rol de un joven Norman Bates. Pero antes de ser el protagonista Charlie Bucket en el remake, Highmore ya coprotagonizó junto a Johnny Depp Descubriendo Nunca jamás. Way Down fue lo último en lo que lo vimos.

Jordan Fry

A diferencia del protagonista, Jordan Fry no ha tenido una carrera tan extensa. Ha aparecido en algunos títulos como Raising Flagg, The Journey, Sin rastro y Big life. Fry interpretaba a Mike Teave. Uno de los niños más odiosos y egoístas de esta historia.

Julia Winter

Sueca de nacimiento, Winter tiene ahora 29 años y la historia de Dahl supuso su primera y única participación en el cine. Estudio medicina y ahora vive alejada de los focos.

AnnaSophia Robb

En Charlie y la fábrica de chocolate fue Violet Beauregarde, pero quizás su papel más reconocido después fue el de ser la protagonista de Soul Surfer, la historia basada en hehos reales en el que Bethany Hamilton luchaba contra el trauma de perder un brazo por el mordisco de un tiburón mientras surfeaba.

Philip Wiegratz

Wiegratz tiene 28 años y en la película fue Augustus Gloop. Se ha pasado el resto de su carrera trabajando en su país natal, Alemania.