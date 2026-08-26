Supermercados abiertos hoy en Buñol: horario especial en Mercadona, Lidl, Carrefour…

La fiesta de la Tomatina marca en rojo el calendario de todos los habitantes de Buñol. Durante la última semana de agosto, el municipio valenciano se prepara para recibir la llegada de miles de personas que se acercan para vivir una fiesta que levanta la curiosidad de propios y ajenos por el lanzamiento de tomates.

Ante la llegada masiva de personas, algunos de los supermercados y los comercios de Buñol cerrarán hoy por completo o tendrán algunos horarios especiales. Es por ello que es muy importante conocer cuál va a ser el horario de las grandes cadenas de supermercado durante esta jornada festiva y ver cuáles se mantendrán abiertos.

Qué supermercados abren hoy 26 de agosto en Buñol

A diferencia de en el resto de la provincia de Valencia, hoy, 26 de agosto, sí que es considerado como festivo local y prácticamente todos los negocios de la localidad cierran. Debido al corte de las calles por recinto festivo y a la masiva afluencia de gente, las grandes cadenas de la localidad, suelen permanecer cerradas o aplicar horarios especiales:

Mercadona y Lidl : al ser festivo local regulado, estas grandes cadenas permanecen cerradas durante todo el día por política de empresa para festivos.

: al ser festivo local regulado, estas grandes cadenas permanecen cerradas durante todo el día por política de empresa para festivos. Comercios locales: al encontrarse fuera del lugar del centro de la fiesta, algunas tiendas de barrio o franquicias pequeñas abren unas horas por la mañana o por la tarde.

Cuándo es la Tomatina de Buñol

La Tomatina es una de las celebraciones españolas que mayor expectación genera a nivel internacional. Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en el año 2002. Esta batalla, que se basa en el lanzamiento de tomates, se celebra cada último miércoles de agosto en las calles de Buñol, donde miles de personas llegan a la ciudad para lanzarse esta hortaliza durante una hora.

Su origen se remonta a un incidente espontáneo entre jóvenes en el año 1945 y hoy en día se ha consolidado como un fenómeno festivo único que combina tradición, música y un ambiente de fiesta absoluto.