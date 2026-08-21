El extraño ritual con un jamón que decide el inicio exacto de la Tomatina de Buñol

Cada año, miles de personas esperan en Buñol la señal que da comienzo a una de las fiestas más multitudinarias y singulares de España. Pero el inicio de la Tomatina no depende de un simple toque de campana: un curioso ritual con un jamón marca el momento exacto en que comienza la batalla de tomates. Pero, ¿en qué consiste?

Primero se coloca un poste de madera de 6 metros de altura en la Plaza del Pueblo, embadurnado con una capa gruesa de jabón y grasa y que tiene como premio un jamón serrano. Esto empieza a suceder sobre las 10:00 horas de la mañana, donde una gran masa humana intenta escalar el poste. En teoría, la Tomatina no empieza hasta que alguien consiga el premio, pero debido a la dificultad, sobre las 11.00 horas o 12:00 horas, se dispara un petardo que inicia oficialmente la carga de los camiones de tomates.

Este ritual nació como una adaptación de la cucaña, un juego tradicional español muy común en las fiestas populares desde hace siglos. Las personas de la localidad la incorporaron para añadir entretenimiento mientras llegan los camiones de tomate. Durante este ritual, la multitud, mientras la gente trata de subir, corea «¡Agua, agua!» para aliviar el calor.

Tomatina de Buñol

La Tomatina de Buñol se celebrará el miércoles 26 de agosto de 12:00 horas a 13:00 horas y tendrá un aforo limitado a 22.000 personas y se lanzarán unas 150 toneladas de tomate maduro. Tiene más de 80 años de tradición y también tiene una versión infantil para niños de entre 4 y 14 años, para evitar aglomeraciones del evento principal.

Para poder disfrutar de esta experiencia, se aconseja usar ropa vieja o blanca que no se vaya a utilizar y zapatillas cerradas para sujetar bien, gafas de natación o de buceo para protegerse del ácido del tomate y proteger el móvil con una funda impermeable adecuada.