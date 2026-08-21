La versión exclusiva de la Tomatina pensada para niños que pocos turistas conocen

La Tomatina de Buñol tiene una versión pensada especialmente para los más pequeños que muchos turistas desconocen. Una celebración adaptada a los niños que permite disfrutar de la esencia de esta popular fiesta valenciana en un ambiente más controlado y familiar, antes de que llegue la gran batalla de tomates.

Antes de la gran batalla, la Tomatina Infantil tendrá lugar el sábado 22 de agosto a las 12:00 horas en la Plaza del Pueblo de Buñol. Está pensada para niños de 4 a 14 años, dura entre 30 y 40 minutos y la entrada es gratuita. Esta tradición nace en 2013 para que los más pequeños puedan disfrutar de la Tomatina como lo hacen los adultos, sin las incomodidades de la masificación.

Algunos consejos para este evento son llevar gafas de natación o de buceo para protegerse del ácido del tomate, ir con ropa vieja o blanca que no importe desechar y llevar un kit completo de recambio con toalla y llegar con antelación a la plaza para conseguir una buena ubicación antes del inicio.

Tomatina de Buñol

La Tomatina de Buñol es una fiesta que se celebra cada año el último miércoles de agosto en el municipio valenciano de Buñol. En el evento, participan 22.000 personas donde se tiran más de 150.000 kilos de tomate. Tiene una duración de una hora, entre las 12:00 horas y las 13:00 horas, para luego todos los vecinos y bomberos limpiar el pueblo con mangueras.

La Tomatina comienza justo después del ritual del palo jabón, un juego español tradicional donde se cuelga un jamón en un poste de madera de 6 metros. Debido a la dificultad, sobre las 11.00 horas o 12:00 horas, si nadie ha conseguido subir y conseguir el jamón, se dispara un petardo que inicia oficialmente la carga de los camiones de tomates.