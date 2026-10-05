Una mina de bitcoin sin permiso pierde 14 millones de litros de agua y deja sin colegio a una ciudad de Oklahoma

A finales de agosto de 2026, los depósitos de agua de El Reno, una ciudad de Oklahoma (Estados Unidos) con menos de 20.000 habitantes, empezaron a vaciarse sin que nadie supiera por qué. Hubo que cerrar colegios y repartir agua embotellada. El culpable apareció días después en un sitio poco habitual, una granja de minería de bitcoin.

La instalación, de la empresa Athlon Blockchain Technology, había perdido unos 3,8 millones de galones (más o menos 14,4 millones de litros) por una tubería rota. Lo llamativo es que, según el Ayuntamiento, ni siquiera debía estar funcionando. Arrastraba una orden de paralización de obras desde junio de 2023. ¿Cómo pudo pasar algo así durante tres años?

Una fuga que vació la ciudad

Según el aviso municipal, el fallo se produjo el 25 de agosto en el sistema privado contra incendios de la finca, en el número 801 de West Jensen Road. Una tubería que alimentaba un hidrante (la toma de agua que usan los bomberos) se rompió y empezó a soltar agua sin control.

Para hacerse una idea, esa cantidad llenaría casi seis piscinas olímpicas. Es una cuarta parte de lo que podrá guardar el enorme depósito subterráneo que se excava bajo una localidad inglesa para recoger agua de lluvia.

Otra comparación más casera. La Agencia de Protección Ambiental de EEUU calcula que una familia media gasta en casa más de 300 galones al día (unos 1.135 litros). Con lo perdido, esa familia tendría agua para casi 35 años.

Los colegios públicos suspendieron las clases dos días y cerraron oficinas municipales y del condado. Vamos, que una sola tubería paralizó media ciudad.

Por qué bajó la presión

Las torres de agua funcionan por gravedad. El agua se guarda en alto y su peso la empuja por las tuberías hasta los grifos, como una garrafa colocada en lo alto de una estantería con un tubo hacia abajo. Si el nivel cae, la presión cae con él.

Eso es justo lo que pasó. Según las cifras que se dieron tras la avería, uno de los depósitos bajó de unos 750.000 galones (2,8 millones de litros) a unos 200.000 (unos 760.000 litros).

¿Y por qué costó tanto encontrar el escape? La tubería era privada y el agua se iba directamente al terreno. Hicieron falta cuadrillas, drones y hasta un helicóptero para dar con el origen el 27 de agosto.

Tres años con la obra parada

La parcela se recalificó como suelo industrial en enero de 2019 y Athlon pidió la licencia de obra en octubre de 2021. En junio de 2023 la ciudad ordenó detener los trabajos por fallos de seguridad contra incendios y porque los permisos de obra y electricidad habían caducado.

La empresa tenía hasta finales de 2023 para ponerse al día. Según el gestor municipal interino, Ken Brown, el propietario siguió construyendo y empezó a operar sin certificado de ocupación, el papel que confirma que un edificio es seguro. Brown no se escondió ante los vecinos. «Fallamos», reconoció.

La inspección de bomberos del 27 de agosto encontró accesos insuficientes para los camiones, extintores sin revisar, líquidos inflamables mal guardados y equipos contra incendios defectuosos. Con ese informe, el 28 de agosto el Ayuntamiento declaró la nave estructura peligrosa y la clausuró.

Qué es una mina de bitcoin

Aquí no hay picos ni palas. Una mina de bitcoin es una nave o un contenedor lleno de ordenadores especializados que hacen cálculos sin parar para validar las operaciones de esta criptomoneda y, a cambio, reciben bitcoins nuevos. Athlon se presenta como fabricante de centros de datos móviles para inteligencia artificial y bitcoin, refrigerados por aire y por agua.

Ojo con un matiz. El agua perdida no era la de refrigerar las máquinas, sino la de la red contra incendios. Eso sí, el sector traga muchísima energía. La Administración de Información Energética de EEUU estimó en 2024 que la minería de criptomonedas se lleva entre el 0,6% y el 2,3% de la electricidad del país.

Es el mismo apetito que tienen los centros de datos de inteligencia artificial, que ya buscan nuevas fuentes de energía para alimentarse.

Quién pagará la factura

El alcalde, Steve Jensen, aseguró que los vecinos no pagarán nada porque el agua pasó por un contador, así que se le cobrará a la empresa. La ciudad también prepara acciones legales para recuperar lo gastado.

El golpe llegó en pleno verano, con buena parte de Oklahoma en sequía. ¿Y ahora qué? En la vista del 14 de septiembre, la ciudad dio a los dueños 30 días más para corregir las infracciones y aplazó la decisión final a octubre. Todavía está por ver si la nave vuelve a abrir.

La carta oficial del Ayuntamiento de El Reno, con toda la cronología del caso, se ha publicado íntegra.

Crédito de la imagen: Marko Ahtisaari (Wikimedia Commons, CC BY 2.0).