Estos son los supermercados mejor y peor valorados de España: lo dice la OCU y está confirmado

En España podemos encontrar un abanico enorme de supermercados y no sólo las grandes cadenas que encontramos en todas las ciudades, también están los toda la vida, muy ligados al barrio y al producto local. De este modo, y gracias a esa combinación, cada familia (o cada persona) tiene sus costumbres, sus manías y hasta sus propias guerras internas sobre dónde se compra mejor. Y es que no es lo mismo hacer la compra en un hipermercado que en una tienda pequeña, ni tampoco elegir entre variedad o rapidez así que para arrojar algo de luz a este tema, llega ahora la OCU con su estudio sobre los supermercados mejor y peor valorados de España.

La diversidad de supermercados que existe en España, se refleja cada año cuando la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publica su encuesta de satisfacción. En ella, miles de personas explican cómo es su experiencia real al pasar por caja y qué valoran de verdad cuando llenan el carro. Y, aunque muchos podrían pensar que las grandes cadenas dominan en todo, los resultados muestran un panorama mucho más matizado. Con más de 24.000 experiencias de compra analizadas y 7.600 consumidores participando, la OCU vuelve a confirmar una tendencia que ya viene de lejos: los supermercados regionales suelen generar más satisfacción que las cadenas nacionales. Sin embargo, a pesar de que parece que valoramos más los supermercados más pequeños, lo cierto es que a la hora de elegir uno, parece que la mayoría elige una gran cadena que además es extranjera y en concreto, llega desde Estados Unidos.

Estos son los supermercados mejor y peor valorados de España

La Encuesta de satisfacción elaborada por la OCU, deja a Costco como el primero de la clasificación. El hipermercado estadounidense sigue conquistando a quienes lo prueban y de hecho, podemos decir que ha arrasado al logra 84 puntos sobre 100, gracias a su propuesta basada en grandes formatos, precios ajustados y una sensación general de «buen negocio» y que hace que este año se haya colocado incluso por encima de las cadenas catalanas que tradicionalmente encabezan la lista.

De hecho, justo detrás aparecen Esclat, Bonpreu, Ametller Origen y BonÀrea, cadenas muy arraigadas en su territorio y que vuelven a destacar gracias a la calidad de sus frescos y a su cercanía con el consumidor local. Aunque no estén presentes en toda España, sus clientes muestran un nivel de satisfacción especialmente alto.

Las cadenas nacionales mejor valoradas

Si se analizan sólo las cadenas de presencia nacional, la mejor nota vuelve a ser para Hipercor (79 puntos), seguida de El Corte Inglés (78). Ambas mantienen una valoración estable basada en la amplitud del surtido, la atención al cliente y la limpieza de las tiendas.

Más abajo aparece Mercadona, que se queda en 71 puntos. Pese a no figurar entre las mejor valoradas, sigue siendo el supermercado más habitual para casi uno de cada tres encuestados. Tras él se sitúan Carrefour Hipermercado y Lidl, con un 10% y 9% de clientes habituales respectivamente.

Qué pesa realmente a la hora de elegir supermercado

Los resultados de esta encuesta de la OCU revelan que la elección del supermercado no es sólo una cuestión de precio. El 34% admite que entra en el establecimiento que tiene más cerca o que le pilla de paso. Otro 21% prioriza los precios, mientras que 17% señalan la calidad como factor clave y 14% se fijan en la variedad disponible. Este patrón explica por qué algunas cadenas regionales superan en satisfacción a las nacionales ya que trabajan con proveedores locales, adaptan mejor el surtido y generan una relación más directa con su clientela.

Las cadenas que han sido peor valoradas

La encuesta también analiza los formatos más pequeños y ahí aparecen los peores datos. Mi Alcampo (63 puntos) y Carrefour Express (61) cierran la lista. La OCU señala que el problema no es tanto el precio como la falta de surtido: los clientes perciben que, pagando lo mismo, tienen menos donde elegir. Curiosamente, Alcampo y Carrefour obtienen notas mucho mejores en sus hipermercados: 75 y 71 puntos, respectivamente. El motivo parece que está en el hecho de tener más espacio y más variedad y con ello, una experiencia de compra más completa.

El gasto mensual sube y la compra online sigue sin despegar

El informe refleja que el gasto medio mensual por hogar en supermercado sube hasta los 407 euros, una cifra directamente ligada a la subida general de precios. Y, aunque cada vez existen más opciones online, solo un 8% de los encuestados compra por internet de forma habitual. La mayoría sigue prefiriendo ver los productos frescos en persona.

La marca blanca manda en básicos, pero no en productos «especiales»

Por último, el trabajo de la OCU refleja que en lo que respecta a los alimentos de primera necesidad, la marca blanca sigue siendo la gran protagonista, especialmente en congelados y comidas preparadas. Sin embargo, cuando se trata de bebidas, refrescos o productos más «de capricho», los consumidores tienden a volver a las marcas de fabricante, donde perciben una calidad más alta.