Los científicos muestran gran preocupación: los deltas del mundo se desploman más deprisa de lo que sube el mar

Los deltas del mundo se desploman más deprisa de lo que sube el mar, generando una gran preocupación entre los científicos. Este accidente natural que se crea después de cientos de años en los que los sedimentos de los ríos se van acumulando en su camino al mar, puede estar sufriendo las consecuencias de un planeta que nos manda más de una señal inesperada. Estamos ante una serie de peculiaridades que llegan con este descubrimiento que pone los pelos de punta.

El cambio climático está acelerando una serie de procesos naturales que, aunque estamos acostumbrados a verlos en más de una ocasión, pueden convertirse en la antesala de algo más. De una tierra que se ve modificada por un mar y un agua que cada vez parece más y más escasa, de tal manera que algunos de los elementos que los forman pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas. Tenemos por delante un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Los científicos no dudan en mostrar unos descubrimientos que generan una gran preocupación entre los expertos.

Muestran gran preocupación los científicos

El nivel del mar está subiendo de una manera que podemos comprobar en nuestras costas. Estamos viendo como algunas playas van desapareciendo por momentos. El cambio climático está causando estragos en algunas de las partes más vulnerables del planeta.

Las altas temperaturas que estamos teniendo en estos días pasados pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle es esencial y puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que, sin duda alguna deberemos conocer.

Algo tan familiar como los deltas, puntos del planeta en los que el mar y la tierra se unen, sinónimo de vida y de cultivos, pueden tener los días contados. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, entenderemos en estos días que tememos por delante.

Un cambio que puede ser el que nos está dando datos que realmente pueden preocuparnos más de la cuenta. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y será el que acabará marcando la diferencia.

El mar sube a una velocidad que quizás nos costará creer, estamos viendo como el calentamiento global está haciendo que se ganen unos centímetros de más año a año. Los científicos constatan con preocupación que también son los deltas los que suben en el mar a toda velocidad.

Tal y como nos explican en un reciente artículo de la revista SciTechDaily: «Los científicos advierten que una forma oculta de pérdida de tierra se está acelerando en muchos de los deltas fluviales más importantes del mundo, con consecuencias que podrían rivalizar o superar los impactos del aumento de los mares. Según un estudio publicado en Nature, grandes porciones de estas regiones densamente pobladas se están hundiendo más rápido de lo que aumentan los niveles del océano, lo que pone a cientos de millones de personas en riesgo creciente de inundaciones. En lugar de ser impulsada solo por el cambio climático, la investigación señala una combinación de actividades humanas como la causa principal. La extracción pesada de agua subterránea, la captura de sedimentos aguas arriba por presas e ingeniería de ríos, y la rápida expansión urbana están debilitando colectivamente los paisajes del delta y haciendo que se hundan».

Siguiendo con la misma explicación: «El análisis internacional representa la evaluación más detallada de la hundimiento del delta jamás completada. Los investigadores examinaron los cambios de elevación en 40 deltas fluviales principales de todo el mundo, proporcionando la primera visión de alta resolución y delta de cómo los niveles de la tierra están cambiando con el tiempo. El proyecto fue supervisado por los geocientíficos de Virginia Tech Manoochehr Shirzaei y Susanna Werth y dirigido por Leonard Ohenhen, un ex estudiante graduado de Virginia Tech que ahora es profesor asistente en la Universidad de California, Irvine. Los resultados revelan un patrón generalizado de declive. Casi todos los delta estudiados incluyen áreas donde el suelo se está hundiendo más rápido que el nivel del mar cercano. En 18 de los 40 deltas, el hundimiento ya supera el aumento local del nivel del mar, intensificando el riesgo de inundaciones para más de 236 millones de personas a corto plazo. Esto significa que las comunidades pueden enfrentarse al empeoramiento de las inundaciones incluso sin futuros aumentos en los niveles oceánicos».

Son datos de lo más alarmantes de un planeta que va cambiando por momentos y puede darnos más de una sorpresa inesperada.