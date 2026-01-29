La Gran Pirámide de Guiza, la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que sigue en pie, vuelve a estar en el ojo del huracán científico.

Aunque durante siglos hemos dado por hecho que fue erigida hace unos 4.500 años como tumba para el faraón Keops, una serie de investigaciones recientes basadas en los patrones de erosión del monumento están dejando a la comunidad arqueológica sin palabras. ¿Podría ser miles de años más antigua de lo que nos han contado?

El enigma de la erosión: el agua contra el desierto

El gran pilar de esta nueva teoría no se basa en jeroglíficos, sino en la geología pura y dura. Varios expertos han puesto el foco en las marcas de desgaste que presentan los bloques de piedra caliza. Según estos estudios, el tipo de erosión observado en la base y en ciertas estructuras de la meseta de Guiza no parece haber sido provocado por el viento y la arena del desierto, sino por fuertes y prolongadas precipitaciones.

El problema es que Egipto ha sido un clima árido durante los últimos milenios. Para encontrar un periodo de lluvias lo suficientemente intensas como para dejar esa huella en la piedra, tendríamos que retroceder mucho más atrás en el tiempo, posiblemente hasta la Edad de Piedra, hace unos 40.000 años a.C. Esto situaría el origen de la construcción en una fecha que rompe por completo los esquemas de la historia oficial.

¿Fue Keops realmente su creador?

La versión académica sostiene que la Gran Pirámide se terminó alrededor del año 2560 a.C. Sin embargo, los defensores de esta «fecha alternativa» sugieren que los egipcios de la IV Dinastía podrían haber encontrado la estructura ya construida, o en ruinas, y simplemente la restauraron o se la apropiaron.

«Si la geología confirma que la erosión es pluvial, estaríamos ante el descubrimiento más disruptivo del siglo: la civilización egipcia podría tener raíces mucho más profundas y desconocidas», comentaba uno de los arqueólogos involucrados en el estudio del origen de la Gran Pirámide.

Esta teoría no solo afecta a la pirámide, sino que también salpica a la Gran Esfinge, que presenta marcas de agua similares. Aunque los arqueólogos más tradicionales se muestran escépticos y defienden que las pruebas de carbono y los registros administrativos de los obreros son sólidos, el debate científico está más vivo que nunca. Lo que está claro es que Guiza aún no ha revelado todos sus secretos.