5 señales que confirman que tu hijo va a ser muy inteligente, según el neuropsicólogo Álvaro Bilbao

Álvaro Bilbao nos da 5 señales que confirman que tu hijo va a ser muy inteligente

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao nos da estos consejos

Estas 5 señales confirman que tu hijo va a ser muy inteligente

Tiene mucha creatividad. «Einstein dijo que la imaginación es la madre de la inteligencia y, de hecho, es la habilidad más importante para resolver problemas nuevos. Déjale jugar libremente y apoya el desarrollo de su creatividad», explica Álvaro Bilbao. Hace preguntas que incomodan. No pregunta para aprender, pregunta para entender. Es un indicador de que su cerebro quiere ir más allá. Tiene mucho vocabulario. Este es el mejor predictor de inteligencia en todos los estudios y da igual su base genética. Si le contagias el amor por la lectura, su desarrollo intelectual crecerá exponencialmente. Siente emociones con mucha intensidad. La alta sensibilidad y el carácter fuerte suelen ir de la mano de una gran capacidad cognitiva, pero necesitan adultos que les enseñen a regular sus emociones. Sus padres aprenden nuevas habilidades. Los padres que en consulta aprenden nuevas estrategias educativas demuestran que son más adaptables. Un rasgo genético que también se puede aprender por observación.

