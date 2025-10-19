Tercermundismo en el aeropuerto de Palma: cableado y cuadros eléctricos en los baños de la terminal

A día de hoy el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma ofrece una imagen deplorable a causa en gran parte de las obras de remodelación. Tanto el exterior como el interior del recinto aeroportuario da una imagen lamentable y la última estampa se encuentra en los baños de la terminal.

OKBALEARES ha tenido acceso a un vídeo en el que se ve un lavabo justo al lado de una pequeña sala repleta de cables y un cuadro eléctrico. Todo aquel que quiere hacer sus necesidades antes de coger un vuelo y se topa con este baño tiene que hacerlo rodeado de cables.

Un usuario anónimo del aeropuerto de Palma graba la escena sin dar crédito y asegura que «en este aeropuerto no pasan más desgracias porque Dios no quiere».

Las obras durarán hasta finales de 2026

Un aeropuerto de Palma totalmente patas arriba es lo que tienen que soportar miles de turistas y residentes de Mallorca a la hora de coger un vuelo, aterrizar en la isla o recoger a algún familiar que acaba de llegar. Todo por unas obras de remodelación que inició el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2022 y que se están demorando mucho en el tiempo.

Y es que la reforma la sufren a diario los miles de pasajeros que pasan por las instalaciones del aeropuerto de Son Sant Joan, uno de los más rentables y transitados de España. Y lo peor es que los trabajos no finalizarán hasta finales del 2026, por lo que todavía queda todo un verano en esta situación.

Los ruidos de las grúas, los andamios, el polvo y los escombros están a la orden del día en el aeródromo balear, la principal puerta de entrada de personas al archipiélago. Turistas y residentes tienen que ir esquivando las obras tanto en el interior de la terminal como en las afueras, en la zona de llegadas.

Son muchos los partidos y entidades que han expresado su preocupación por el deplorable estado del aeródromo palmesano. PP y Vox han denunciado en multitud de ocasiones la degradación y los problemas de seguridad que padece el recinto por culpa de las obras. La izquierda, por su parte, ha optado durante todo este tiempo por el silencio más absoluto con tal no cuestionar al Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez

La situación ha sido tan preocupante en algunos momentos que el PP ha llegado a calificar el aeropuerto como un «campo de batalla».

Los empresarios también han alzado la voz contra la «falta de planificación y de control» de las obras de Son Sant Joan. La patronal CAEB indicó que los trabajos de remodelación «están poniendo en peligro a los trabajadores y usuarios de la mayor infraestructura del archipiélago».

Unas palabras en alusión al derrumbe de un techo de vidrio y la caída de escombros sobre una zona de paso utilizada por trabajadores y usuarios del aeropuerto, o los diversos episodios de inundaciones el último año.