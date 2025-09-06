Vox denuncia la degradación y los problemas de seguridad que padece el aeropuerto de Palma y ha reclamado la realización de una auditoría completa e independiente sobre la gestión por parte de Aena y congelar cualquier subida de tarifas hasta que no mejore sustancialmente la calidad del servicio.

En un comunicado, Vox ha lamentado la «degradación» de Son Sant Joan y ha considerado que las problemáticas actuales en el aeropuerto responden a «un modelo fallido que prioriza el beneficio sobre la seguridad y el servicio público».

El portavoz del adjunto del partido en el Consell de Mallorca, David Gil, ha calificado la situación de «insostenible» y ha sostenido que el modelo de Aena está «centrado exclusivamente en la rentabilidad empresarial», lo que a su parecer perjudica a los mallorquines.

«Asistimos a una política sistemática de externalización, recortes de plantilla y saturación de las instalaciones que han convertido nuestro aeropuerto en una fuente de molestias constantes para los usuarios», ha dicho.

Gil ha recordado el derrumbe parcial ocurrido este verano en una zona del aeropuerto y ha considerado que se trata de «un síntoma claro de un modelo que antepone el beneficio a la seguridad».

Prueba de ello, ha señalado, es que los usuarios se ven empujados a recorrer «pasillos artificiales diseñados para forzar el consumo en tiendas mientras los servicios públicos son deficitarios».

También ha criticado la «escandalosa subida de tarifas» anunciadas por Aena que, a su juicio, «repercutirá directamente en el precio de los billetes y, por lo tanto, en la conectividad de los mallorquines».

Ante esta situación, Vox presentará una moción al pleno que el Consell de Mallorca celebra la próxima semana en la que instará a Aena y al Gobierno central a llevar a cabo una auditoría «completa e independiente» que analice la situación de seguridad, la gestión de subcontratas, la ejecución de obras y el impacto de la subida de tarifas.

También a garantizar una gestión pública eficiente que dé prioridad a la seguridad y al interés general, a mejorar los servicios públicos y a congelar cualquier subida de tarifas mientras no se garantice una mejora sustancial de la calidad del servicio.

Aena, ha concluido Gil, «debe estar al servicio de los españoles, y en particular de los mallorquines», quienes dependen directamente de su buen funcionamiento.