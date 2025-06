Los empresarios de Baleares censuran la «deplorable imagen» de un aeropuerto de Palma en obras

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha censurado este jueves la «deplorable imagen» que ofrece el aeropuerto de Palma y que padecen a diario quienes pasan por estas instalaciones.

En un comunicado, la presidenta de la patronal, Carmen Planas, ha expresado que «la falta de planificación y control» de las obras de Son Sant Joan «están poniendo en peligro a los trabajadores y usuarios de la mayor infraestructura del archipiélago», como entiende que ha quedado patente esta semana con la ruptura de una cristalera.

«Es intolerable que en el momento de mayor actividad del aeropuerto, puerta de entrada de un destino turístico de primer nivel como el nuestro, se esté produciendo esta situación», ha declarado Planas. Además, ha anunciado que pedirán una «reunión urgente» a Aena para pedir «responsabilidad, agilidad y seguridad en unas obras que se prolongan desde finales de 2022».

Las críticas empresariales se producen dos días después de que el pasado martes unos escombros de las obras de adecuación que se están llevando a cabo en la instalación aeroportuaria cayeran sobre el techo de cristal que cubre la zona de equipajes, causando un gran estruendo y una enorme polvareda.

Aunque no hubo que lamentar heridos el susto fue muy importante entre los muchos usuarios de la zona de cintas transportadoras para la recogida de equipajes del aeropuerto de Palma.

Las instalaciones se encuentran todavía en obras que causan ya en plena temporada turística numerosos inconvenientes y molestias a los usuarios de las terminales.

También este mismo mes el PP de Baleares criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por el «abandono» que sufre Son Sant Joan, uno de los aeródromos españoles más importantes en cuanto a rentabilidad pero que actualmente cuenta con unos «deficientes servicios públicos».

Según manifestó el diputado por Baleares y portavoz del PP en el Congreso, José Vicente Marí, el presidente del Gobierno tiene al aeropuerto de Palma «de caja registradora, forrado de publicidad y aún así, no se corresponde con la calidad de los servicios y éstos dejan mucho que desear».

«Choca el afán recaudatorio de Sánchez con el estado en el que se encuentra la terminal y los servicios que se ofrecen», indicó el dirigente popular.

Marí exigió también la retirada urgente del tasazo que va a imponer a los servicios discrecionales de autobús, ya que seremos el primer aeropuerto en que Aena establezca esta tasa.

Con relación a esto, recordó que el Govern balear que preside Marga Prohens ha pedido en varias ocasiones que no se produzca este cobro. De no retirarse, el PP ha anunciado que lo exigirá a través de las actuaciones parlamentarias correspondientes, «ya que repercute en un mayor coste para los residentes y turistas, restando competitividad a unas islas eminentemente turísticas. No puede ser que la codicia de Sánchez perjudique a nuestro sector turístico».