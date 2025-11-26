Seis puntos menos que el año pasado, balance del primer tercio

Con el partido del pasado sábado en Villarreal se ha superado el primer tercio de la temporada, muy marcado en estas 13 primeras jornadas por la dureza del calendario: el Mallorca se ha enfrentado ya a los 11 primeros clasificados. De la zona baja sólo se ha visto las caras con Alavés y Levante, lo que significa que en las seis jornadas que faltan para consumir la primera vuelta jugará ante rivales frente a los que debería sumar puntos sí o sí, porque si eso no sucede es evidente que va a haber problemas.

Dada esta peculiaridad, lo más justo es darle al Mallorca el margen de la primera vuelta para poder establecer un juicio de valor más coherente. Queda por enfrentarse -por orden- a Osasuna, Oviedo, Elche, Valencia, Girona y Rayo Vallecano. Son 18 puntos, de los que 9 se dilucidarán en Son Moix. Simplemente amarrando las tres victorias en casa el equipo cerraría el primer acto del Campeonato con 21 puntos o, lo que es lo mismo, uno más de los 40 necesarios para, en condiciones normales, abrochar la permanencia. Y eso dando por perdidos los tres de fuera de casa, que es mucho suponer porque ni Mestalla, ni el Tartiere ni Vallecas parecen ni mucho menos inaccesibles.

El equipo transmitió en el estadio de La Cerámica mucha confianza a pesar de la derrota. Sin embargo es cierto que el Villarreal es un equipo que deja jugar. Osasuna va a ser el sábado muy diferente, pero el partido hay que ganarlo para irse hasta los 15 puntos, que no estaría nada mal teniendo en cuenta el Via Crucis que se ha superado ya.

Los números, eso sí, mucho más fríos, insisten en que el Mallorca 25-26 ha sumado seis puntos menos que el Mallorca 24-25, lo que se ha traducido en perder siete posiciones con respecto al año pasado a estas mismas alturas de Campeonato. Es cierto que la dureza del calendario puede explicar esta caída, pero ahora es el momento de levantarse o quedarse en la lona, y el margen de error es escaso porque hay que recordar que al paso por la jornada 13 el equipo dispone tan sólo de un punto de margen sobre la zona de descenso.