2-1. El Mallorca cae con honor ante el tercero de la Liga

El Mallorca cae con honor ante el tercero de la Liga, pero deja una buena impresión en el estadio de La Cerámica compitiendo hasta el final ante un Villarreal que se vio obligado a poner toda la carne en el asador para doblegar a los de Arrasate, que incluso flirtearon en la primera parte con el 1-2. Acabó decidiendo un gol del canadiense Oluwaseyi a los 83 minutos, pero los bermellones salieron con la cabeza muy alta.

El partido arrancó fulgurante. A los seis minutos un centro muy alto de Alfonso Pedraza lo remató en el área pequeña Gerard Moreno aprovechándose de las dudas de Bergstrom en la salida, pero la respuesta del Mallorca fue inmediata. Pablo Torre habilitó a Samú Costa y el portugués resolvió con un disparo cruzado al que no pudo llegar Luiz Júnior.

A partir de ese 1-1 tan rápido el choque se igualó. Moleiro erró en un remate en el área y Mateo Joseph estuvo a punto de aprovechar un mano a mano con Luiz Júnior, pero el portero brasileño se hizo gigante bajo los palos y rechazó el disparo del delantero mallorquinista. No fue la única vez en la que tuvo que intervenir el meta del Villarreal, que a los 34 minutos se interpuso ante Pablo Torre tras un gran pase de Virgili desde la izquierda. Poco antes lo había intentado Pépé, pero su intento desde fuera del área no cogió portería.

El Villarreal fue el equipo que acabó mejor la primera parte, con un cabezazo de Moleiro a las manos de Bergstrom y un remate de Gerard Moreno que envió a córner Raíllo, pero el Mallorca consiguió salvar el empate y llegar al descanso con un 1-1 que era sin duda un tesoro que había que proteger en el segundo acto ante un rival que estaba claro que iba a poner toda la carne en el asador.

El Villarreal asumió los galones en la segunda parte, como era de esperar, pero el Mallorca le cerró bien atrás y oscureció todos los espacios obligando a Marcelino a mover el banquillo. A los 61 minutos el técnico asturiano introdujo tres cambios modificando todo el frente de ataque, a lo que respondió Arrasate dando entrada a Sergi Darder por Pablo Torre.

El georgiano Mikautadze tuvo la primera gran oportunidad de la segunda parte en un remate a bocajarro a los 72 minutos, pero surgió prodigiosa la pierna de Bergstrom cuando toda la grada de La Cerámica estaba preparada para cantar el segundo gol. A los aficionados también les aguó la fiesta Del Cerro Grande mandando al árbitro al monitor para revisar un penalti de ciencia-ficción que había señalado y ante el que, evidentemente, tuvo que dar marcha atrás.

De nuevo se vio obligado a rebobinar el árbitro poco después, pero esta vez en contra de los intereses del Mallorca porque había anulado por un inexistente fuera de juego un gol del canadiense Oluwaseyi que aprovechó un rechace de Raíllo para marcar de tacón a puerta vacía y dejar los tres puntos en La Cerámica. Una verdadera lástima.

Villarreal: Luiz Júnior (1), Pau Navarro (1), Rafa Marín (1), Renato Veiga (1), Pedraza (2), Comesaña (1), Thomas (1), Pépé (2), Moleiro (1), Gerard Moreno (2) y Ayoze (1). Mikautadze (1) por Gerard Moreno (62′), Oluwaseyi (1) por Ayoze (62′), Gueye (1) por Thomas (62′), Solomon (1) por Moleiro (74′), Buchanan (1) por Rafa Marín (79′)

Mallorca: Bergstrom (1), Maffeo (1), Valjent (2), Raíllo (1), Mojica (1), Antonio Sánchez (1), Omar Mascarell (1), Pablo Torre (2), Samú Costa (2), Mateo Joseph (1) y Virgili (1). Sergi Darder (1) por Pablo Torre (68′), Muriqi (1) por Virgili (74′), Llabrés (1) por Antonio Sánchez (86′), Asano (1) por Mateo Joseph (86′), Morlanes (1) por Omar Mascarell (86′)

Árbitro: Guzmán Mansilla (1). TA Luis Júnior, Bergstrom, Mojica

Goles: 1-0. Min.6: Gerard Moreno; 1-1 Min.8: Samú Costa; 2-1. Min.83: Oluwaseyi

Incidencias: 16.854 espectadores en La Cerámica.