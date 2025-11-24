El Mallorca, en el filo: un solo punto le separa del descenso

El Mallorca sigue en el filo de la navaja: un solo punto le separa del descenso cuando se ha consumido un tercio de la temporada, tiempo más que suficiente para definir a qué va a jugar el equipo esta temporada. En este contexto, el partido del sábado ante Osasuna será una verdadera final para los de Arrasate, que necesitan imperiosamente los puntos. De hecho, ahora arranca un periodo en el que el equipo debería sumar puntos, tal y como reconoció el entrenador el viernes en rueda de prensa, ya que se enfrenta a rivales de su órbita.

Osasuna, Oviedo, Elche y Valencia serán los cuatro enemigos ante los que se verá las caras el equipo de Arrasate en lo que queda de año 2025. A ellos hay que añadirle al Numancia, con el que se enfrentará en Copa del Rey el próximo dos de diciembre en el estadio de Los Pajaritos. Sobre el papel es el momento de demostrar que el buen partido del pasado sábado en Villarreal no fue fruto de la casualidad y transfomarlo en puntos. Los seis de Son Moix ante Osasuna y Elche deberían ser innegociables, y sobre todo la salida del Carlos Tartiere para enfrentarse al Oviedo, colista, debería arrojar un saldo positivo.

Sin embargo hay que ir paso a paso, y el primero será este sábado a las dos de la tarde ante un Osasuna que está en muy mala racha, y que viene de perder en El Sadar ante la Real Sociedad. Los navarros son el peor equipo de la Liga fuera de casa, con sólo un punto en siete desplazamientos, pero se encuentran en una situación desesperada y vendrán a Palma a darlo todo. Hay que recordar que la pasada temporada Osasuna ya arrancó un empate del estadio mallorquinista, por lo que habrá que ir con mucho cuidado.

Arrasate espera recuperar al albanés Marash Kumbulla, que lleva dos meses lesionado, y que parece que estará en condiciones de poder jugar. En cambio, seguirían fuera tanto el defensa Lato como el portero Leo Román, a los que aún les queda un poco para volver a los terrenos de juego.