Pablo Torre-Sergi Darder, la gran duda de Jagoba Arrasate

Pablo Torre o Sergi Darder. Ésta es la gran duda de Jagoba Arrasate de cara al trascendental partido que jugará mañana el Mallorca en Son Moix ante Osasuna, equipo situado en la clasificación a tan sólo un punto de distancia. La buena actuación del ex del Barcelona en Villarreal la pasada semana podría valerle la titularidad en detrimento del mallorquín, cuyo rendimiento sigue sin ser el esperado.

Pablo Torre y Sergi Darder comenzaron la Liga como titulares y mantuvieron esa condición durante las cinco primeras jornadas, en las que el equipo sólo pudo sumar dos puntos. El primer sacrificado fue el centrocampista de Artà, que en la sexta jornada arrancó en el banquillo el partido ante la Real Sociedad en Anoeta, aunque saldría al campo en la segunda parte. Torre, en cambio, disputó los 90 minutos en ese choque.

A partir de ahí, sin embargo, hubo un cambio de tendencia radical. El ex-jugador del Barcelona, el fichaje más caro de este verano del Mallorca, pasó directamente a la suplencia y, con excepción del partido ante el Athletic en San Mamés, no salió de inicio ante Alavés (apenas jugó cuatro minutos), Sevilla (11 minutos), Levante (30 minutos), Betis (27 minutos) y Getafe (ni un solo minuto).

Así se mantuvo hasta el pasado sábado, cuando Arrasate dio una nueva vuelta de tuerca. En el estadio de La Cerámica quien se quedó fuera fue Sergi Darder, mientras que Pablo Torre regresó a la titularidad y esta vez no desaprovechó su oportunidad ya que jugí un gran partido, especialmente en la primera parte, mientras que Darder, en el rato que jugó, no estuvo demasiado afortunado.

La pelota está ahora en el tejado del entrenador, que deberá decidir de cara al partido de mañana si juegan los dos o si prescinde de uno de ellos, que es lo más probable ya que parece claro que tanto Omar Mascarell como Samú Costa se van a mantener en el once. En este escenario, todo pinta a que el damnificado será el mallorquín que, tal y como contaba esta semana OKDIARIO, sigue sin estar al nivel que se esperaba de él cuando se le fichó del Espanyol en el verano de 2023.