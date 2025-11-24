Sergi Darder, un problema: no hay forma de que despegue

En su tercera temporada en el Mallorca Sergi Darder sigue sin despegar. El centrocampista de Artá, que el próximo mes de diciembre cumplirá 32 años, está muy lejos del nivel que demostró en el Espanyol, y aunque nadie discute su implicación, lo cierto es que se esperaba mucho más de un jugador que costó casi 10 millones de euros, y que estaba llamado a ser la gran figura del equipo. Su balance en este curso 25-26 habla por sí solo: cero goles y una asistencia en las 13 primeras jornadas de Campeonato.

Ni Javier Aguirre primero ni Jagoba Arrasate después han sido capaces de encontrarle a Darder la posición que le permita brillar como había hecho a lo largo de toda su carrera antes de llegar al Mallorca. Ha jugado de medio centro, de organizador, de medio punta o de interior, y aunque es evidente que su clase está ahí, lo cierto es que sólo se le ha visto con destellos, sin demasiada continuidad y sin poder ser en ningún momento decisivo, tal y como se esperaba cuando el club le fichó en el verano de 2023 por una cantidad récord.

Sergi comenzó como indiscutible y ha mantenido esta vitola en la mayor parte de la temporada, aunque el sábado no fue la primera vez que Arrasate le mandó al banquillo. Ya sucedió en Anoeta ante la Real Sociedad, sólo que en aquella ocasión Pablo Torre no supo aprovechar su oportunidad, algo que sí sucedió este fin de semana en el estadio de La Cerámica. El buen partido del cántabro, fichado este verano, parece abrirle las puertas de la titularidad para el choque de esta semana ante Osasuna, en el que Darder podría volver a comenzar como suplente.

955 minutos acumula el centrocampista de Artà, que ha sido sustituido en seis ocasiones en lo que llevamos de Liga. Por supuesto seguirá siendo un jugador muy importante para el Mallorca porque nadie ha perdido aún la fe en él, pero a todos les gustaría ver la versión de Sergi Darder que brilló con luz propia en el Espanyol, y no ésta que se sitúa a mucha distancia.