Muriqi se supera: lleva más del 50% de los goles del Mallorca al paso por la decimocuarta jornada de Liga en la que está siendo su mejor racha desde que llegó al equipo en enero de 2022. El kosovar suma ocho dianas, por lo que ya ha superado sus números globales de las dos anteriores temporadas, en las que se quedó anclado en siete tantos. Su objetivo ahora son los 15 goles que anotó en el curso 22-23, y a este paso parece que no va a tener problemas en conseguirlo.

El delantero kosovar ha concentrado sus ocho goles en las doce últimas jornadas, ya que no le marcó al Barça en la primera y, por sanción, no jugó en la segunda ante el Celta. Se estrenó en la tercera fecha del Campeonato ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y a partir de ahí ha sido un ciclón, con dos tantos al Espanyol y a Osasuna y uno a Atlético, Sevilla y Getafe. Además, marcó con su selección ante Sueci en un partido decisivo disputado en Pristina.

Muriqi ha encontrado además un socio ideal en el catalán Jan Virgili, que ya le sirvió en bandeja el remate que valió el gol del empate ante el Atlético y ayer repitió suerte ante Osasuna en Son Moix. La sociedad que forman los dos delanteros se está revelando como una de las más fructíferas en la etapa reciente del Mallorca, tal y como admitió ayer Arrasate en la rueda de prensa, en la que se quejó de que «es una lástima que lo bueno que están haciendo no se traduzca en más puntos para el equipo».

El Mallorca, por supuesto, está encantado del rendimiento de Muriqi, al que renovó hace varios meses hasta 2029. El kosovar suma ya 42 goles en Primera División y está a tan sólo tres de distancia del venezolano Juan Arango, segundo pichichi histórico del club, y a doce de Samuel Eto’o, que cerró su etapa en la isla con 54 tantos. «Mi objetivo es ser el máximo goleador de la historia del Mallorca», ha repetido en varias ocasiones Muriqi, que parece que va a conseguirlo muy pronto.