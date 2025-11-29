2-2. Osasuna deja al Mallorca con la miel en los labios

Osasuna deja al Mallorca con la miel en los labios y le arrebata en el descuento una victoria que había acariciado durante 92 minutos. El equipo llegó con ventaja 2-0 al minuto 82, pero el gol de Raúl García en un saque de falta le desconcentró y permitió a los navarros, que sólo habían marcado un tanto en todas sus salidas esta temporada, acabar rescatando un punto que para ellos vale su precio en oro. Gran partido de Muriqi y Virgili y muchas dudas del portero finlandés Bergstrom.

Conscientes de lo que había en juego, Mallorca y Osasuna dieron prioridad al cero en su portería limitando al mínimo la toma de riesgos. En consecuencia, y como era previsible, las ocasiones de gol no sólo escasearon, sino que directamente no existieron. El primer tiempo, de hecho, se extinguió con un único disparo entre los tres palos a cargo de Valjent cuando ya se estaba en plena prolongación, y que no tuvo ningún problema en detener Sergio Herrera.

En general los primeros 45 minutos fueron un quiero y no puedo. El Mallorca sólo aportó el recurso del descaro de Virgili, mientras que Osasuna acudió al talento de Aimar Oroz. Tanto Muriqi como Budimir pasaron desapercibidos y los porteros intervinieron de manera muy esporádica. En la grada a la afición no le quedó otra que asimilar que no estaban precisamente ante una matinal de espectáculo. Hoy era uno de esos días en los que sólo cuentan los puntos. Pragmatismo en estado puro.

Osasuna empezó mejor el segundo acto, pero el Mallorca esperó con paciencia su oportunidad y ésta acabó llegando. A los 61 minutos Virgili entró en el área y Boyomo le derribó para evitar su remate. Penalti que señaló Gil Manzano en el campo y que ratificó Del Cerro Grande en el VAR. Por supuesto Muriqi no desaprovechó la ocasión y adelantó al equipo.

El gol lo cambió todo. Absolutamente todo. Osasuna se quedó tendido sobre la lona y de eso sacó provecho el Mallorca, que olfateó sangre. Cuatro minutos más tarde de nuevo surgió Virgili, ahora desde la otra banda, para servir un pase en profundidad a Muriqi, que resolvió con un disparo raso y cruzado con su pierna derecha. En sólo cuatro minutos un partido que parecía atascado se resolvió con un resultado que parecía lo suficientemente amplio como para defenderlo sin agobios. Sin embargo nada es definitivo en el fútbol.

Osasuna, con todo perdido, se lanzó al ataque y, contra todo pronóstico, acabó remontando, primero con un disparo lejano de Raúl García que se tragó Bergstrom, y luego, en el minuto 92, con un remate en el área del central Boyomo que inicialmente Gil Manzano anuló, pero que acabó validando el VAR.

Mallorca: Bergstrom (0), Maffeo (1), Valjent (2), Raíllo (2), Mojica (1), Omar Mascarell (2), Samú Costa (1), Sergi Darder (1), Mateo Joseph (1), Virgili (3) y Muriqi (2). Antonio Sánchez (1) por Mateo Joseph (64′), Asano (1) por Virgili (80′), Pablo Torre (1) por Sergio Darder (80′)

Osasuna: Sergio Herrera (1), Moncayola (1), Boyomo (1), Herrando (1), Osambela (1), Bretones (1), Lucas Torró (1), Aimar (2), Víctor Muñoz (1), Rubén García (1) y Budimir (1). Moig Gómez (1) por Osambela (70′), Raúl García (1) por Budimir (70′), Kike Barja (1) por Víctor Muñoz (76′), Juan Cruz (1) por Bretones (82′), Becker (1) por Moncayola (82′)

Árbitro: Gil Manzano (1). TA Maffeo, Mateo Joseph, Samú Costa, Sergio Herrera, Bretones, Boyomo, Aimar Oroz

Goles: 1-0. Min.61: Muriqi (pen.); 2-0. Min.65: Muriqi; 2-1. Min.82: Raúl García

Incidencias: 15.457 espectadores en Son Moix.