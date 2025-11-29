Arrasate lo admite: «El empate nos ha hecho daño»

«El empate nos ha hecho daño», ha admitido Jagoba Arrasate al final del partido que ha disputado hoy el Mallorca ante Osasuna, y en el que los navarros han remontado dos goles en los últimos minutos. «La sensación final es mala porque teníamos el partido en nuestra mano y se nos ha escapado una gran oportunidad», ha añadido el técnico.

Arrasate se ha quejado de la jugada del penalti sobre Virgili, en la que según su criterio debería haber sido expulsado Boyomo -autor del definitivo empate- porque «ha empujado a nuestro jugador como último hombre y la falta ha sido arriba. El árbitro nos ha dicho que se la han hecho abajo, pero lo hemos visto en el monitor y está claro».

Para el técnico vasco el partido estaba «controlado» hasta que ha llegado el 2-1. «Ahí cambia todo porque nos ha afectado a nivel emocional y hemos concedido demasiadas faltas y acciones a balón parado ante un equipo que ya sabíamos que era peligroso en la estrategia», aseguró.

«Ha sido una lástima porque veníamos en una línea ascendente y hoy era importante ganar. La victoria nos hubiera venido muy bien porque entramos en una semana complicada, con dos partidos fuera de casa, y nos habría dado mucha moral, pero ahora pensamos ya en el compromiso de Copa ante el Numancia con el objetivo de clasificarnos», añadió Arrasate, que admitió que «me sigue costando mucho enfrentarme a Osasuna -al que aún no ha ganado desde que dirige al Mallorca-, no le veo como un enemigo, sino como un rival».

El entrenador, por último, lamentó que la sociedad que forman Virgili y Muriqi «no puedan rentabilizar con puntos todo lo bueno que están haciendo», y explicó que cambió al extremo catalán «porque lo veía cansado y porque el partido estaba 2-0 en ese momento».