Los independentistas de la OCB exigen a las compañías aéreas que operan en Baleares que usen el catalán. La última ocurrencia del separatista presidente de esta entidad hermanada con el colectivo catalán separatista Òmnium Cultural, Antoni Llabrés, ha sido la de remitir una carta a nueve aerolíneas en las que recuerda la obligación de respetar la toponimia oficial reclamando que adopten las formas legalmente reconocidas.

Todo ello después de detectar supuestos errores en el uso de la toponimia oficial de Baleares en la documentación, páginas web, sistemas de reserva o aplicaciones de Vueling, Iberia, Iberiaexpress, EasyJet, Ryanair, Uepfly, Volotea, Air Nostrum y Binter.

Por este motivo, Llabrés se ha dirigido a estas compañías para pedir la corrección de estas diferencias y recordar las obligaciones legales en materia de toponimia y lengua. En cada caso, han explicado cuáles son los errores.

Igualmente, han señalado que solo dos aerolíneas utilizan de forma correcta la forma oficial Illes Balears y que, en otros casos, usan formas incorrectas en los desplegables de los puntos de origen y destinación o para el descuento de residente.

En concreto apuntan, son EasyJet y Binter, las que lo utilizan de forma correcta «y no el inexistente desde hace cerca de tres décadas Islas Baleares, como todavía aparece en algún desplegable de comunidades autónomas para aplicar el descuento de familia numerosa».

Concretamente, según la OCB, aparecen formas incorrectas como Deya por Deià, Mahón per Maó, Estellenchs per Estellencs, Santa Eulalia del Rio per Santa Eulària des Riu, o Palma de Mallorca por Palma.

Además, la entidad ha lamentado la falta de versiones en catalán en las páginas web y las aplicaciones de algunas compañías y que en algunos casos se utiliza la denominación de balear, cuestión que han calificado de «lamentable».

Asimismo, la entidad también anima a las compañías a que introduzcan una versión en catalán de su página web y de las aplicaciones para dispositivos móviles en el caso de aquellas que aún no las tienen, y que utilicen el catalán en los mensajes e instrucciones emitidos por megafonía de aquellos vuelos que tienen como origen o destino los aeropuertos de las Islas Baleares.

El objetivo de la OCB es garantizar el respeto a la legalidad vigente y a la lengua propia de las Islas. «Una empresa de prestigio y respetuosa con la legalidad vigente tiene que utilizar la denominación oficial de las distintas poblaciones y no extrañas fórmulas», ha dicho Llabrés.

La entidad pedirá el apoyo de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y del conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, para conseguir su propósito.