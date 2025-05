Enésima campaña de los independentistas de la OCB contra el uso cotidiano del español en Baleares

Enésima campaña de los independentistas de la Obra Cultural Balear (OCB) contra el uso cotidiano del español en Baleares, cada vez más extendido, en especial entre la población menor de 30 años escolarizada exclusivamente en catalán pero que, a pie de calle, apenas lo usa por voluntad propia, algo que la OCB no acaba de digerir.

Ante esta realidad, esta entidad, hermanada con la catalana Ómnium Cultural que en octubre de 2017 aplaudió a los golpistas de la Generalitat y al fugado ex presidente catalán Carles Puigdemont, ha lanzado la campaña No excloguis ningú. Comparteix el català (No excluyas a nadie. Comparte el catalán), en la que exige a los residentes en Baleares a hablar siempre en catalán con independencia de la lengua que utilice su interlocutor. La entidad, por ello, ha hecho un llamamiento a mantener el catalán como lengua de uso habitual en todos los contextos sociales.

El presidente de la entidad, Antoni Llabrés, ha destacado que «la extensión del uso social del catalán es el mayor reto del proceso de normalización lingüística», subrayando la necesidad de mantener la lengua en todos los ámbitos para garantizar su continuidad y fomentar una verdadera inclusión.

Según un comunicado de la asociación, uno de los principales factores que generan esta disminución es la costumbre de muchos hablantes de cambiar automáticamente al castellano en situaciones cotidianas. Este comportamiento, muchas veces inconsciente, estaría motivado por prejuicios lingüísticos como la percepción de que el uso del castellano es más educado o más integrador, según la OCB.

Pero el fracaso a pie de calle de la OCB y del anterior Govern encabezado por la socialista Francina Armengol, imponiendo durante ocho años el uso exclusivo del catalán en todos los ámbitos posibles (desde el acceso al empleo público a la enseñanza o a los proveedores de las administraciones) es más que evidente, como lo vienen certificando todas las encuestas e informes oficiales.

Entre ellos el incluido en el Anuario de la Juventud que lleva por título Los jóvenes y las lenguas en las Islas Baleares, que concluye que la lengua catalana ha entrado en una fase de regresión que es más acentuada en la población de entre 15 y 29 años.

Precisamente aquella que ha sido escolarizada exclusivamente en catalán, y que es el segmento de la población que presenta un conocimiento de la lengua catalana más alto, «pero su uso se sitúa muy por debajo de estas capacidades», ya que apenas lo usa en su vida cotidiana.

De hecho, según ese informe, «son quienes más mudan al castellano y menos mantienen la lengua catalana en los diferentes ámbitos analizados (escuela, instituto, formación superior, trabajo, familia, amigos, y actividades culturales y de ocio)».

Por ello, la campaña de la OCB busca visibilizar cómo estos patrones de comportamiento contribuyen a invisibilizar el catalán, dificultan la integración de los recién llegados y ponen en riesgo la transmisión intergeneracional de la lengua.

Se desarrollará entre el 19 de mayo y el 15 de junio, con una estrategia centrada en formatos audiovisuales y redes sociales. La actuación consistirá en la difusión de cuatro vídeos de 20 segundos cada uno, en los que se abordará el cambio de lengua y sus consecuencias. Estos serán publicados semanalmente en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

Además de los contenidos audiovisuales, la campaña contará con anuncios en televisión, cine, prensa escrita y digital, y colaboraciones con creadores de contenido de Mallorca como Júlia Mérida, Antoni Guiscafré, Joan Salvador Moñino (Parlars Mallorquins), Aina Segura y Neus Gil (Anam Fent).