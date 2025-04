Los independentistas vuelven a la carga para que en ningún colegio público balear se pueda elegir lengua

Los independentistas de la Obra Cultural Balear (OCB) vuelven a la carga para que en ningún colegio público o concertado de Baleares se pueda elegir lengua de enseñanza. Como ya sucediera el curso pasado en los días previos a que se abra el plazo de elección de centro, la entidad secesionista ha hecho llegar una carta dirigida a los equipos directivos.

Una misiva destinada a colegios e institutos públicos y concertados para exigir que mantengan la imposición del catalán y no permitan a las familias poder escoger estudiar en español algo que califica esta entidad al igual que los partidos de la izquierda balear, de «plan de segregación lingüística».

Esta posibilidad que se aplica en Baleares desde este curso que está en su recta final y sólo en 4º de Primaria, permite que por primera vez los padres puedan elegir la lengua —entre castellano o catalán— de las asignaturas de matemáticas y conocimiento del medio.

La presión a los centros de enseñanza cuyos directores para más inri son en su mayoría afines a sindicatos de corte independentista (caso del mayoritario STEI) logró que no se acogiera a esta opción ningún colegio público ni la mayoría de concertados.

De hecho de éstos sólo se apuntaron once: Montesión, Can Bonet, Mare de Déu de les Neus, Sant Vicenç de Paül-Sa Vileta, San Alfonso Maria Ligorio, Santa Mònica, Nostra Senyora de Consolació de Ibiza, Nostra Senyora de Consolació de Alaró, Nostra Senyora de Consolació de Palma, Aixa-Llaüt y Juan de la Cierva. Un número minúsculo, si tenemos en cuenta que en Baleares hay 339 centros de enseñanza: 117 privados y concertados y 222 públicos.

En la nueva misiva remitida por la OCB que en 2017 avaló el golpe contra la Constitución de la Generalitat , se insiste en que el plan del conseller Antoni Vera «es un despropósito».

«No es más que una estrategia segregadora, sin fundamento pedagógico ni legal, que pone en riesgo la cohesión social de los centros educativos y que sólo persigue arrinconar al mínimo la presencia de la lengua catalana en los centros educativos de las Islas Baleares».

Algo que dista mucho de la realidad dado que en Baleares no es posible estudiar en español en ningún centro de enseñanza ya que es potestad de los claustros y de la dirección de los colegios (no de las familias) acogerse o no a esta posibilidad. Por ello en la práctica, la vía elegida por Prohens para ofrecer esta opción, está abocada al fracaso o a tener un impacto mínimo.

De hecho en la carta enviada esta semana a los colegios el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, expresa su «plena confianza en la responsabilidad pedagógica de los equipos docentes» para que sigan imponiendo el catalán como lengua única en colegios e institutos de Baleares.

Llabrés a este respecto afirma que «los docentes son quienes mejor conocen la realidad sociolingüística del territorio entre niños y jóvenes, y saben, perfectamente, que la competencia en castellano está más que garantizada y que el único elemento corrector de la desigualdad».

Para la OCB la posibilidad de que las familias puedan elegir entre estudiar en español o en catalán es algo «incoherente, ilegal, inequitativo, segregador, ineficaz, atentatorio contra la autonomía de centro, arbitrario en la selección, conflictivo, inseguro jurídica y desequilibrador entre el sector público y el privado-concertado».

Tras recordar Llabrés que el plan piloto se encuentra pendiente de resolución judicial después de varios recursos interpuestos, insta a los centros educativos a «no adherirse al plan de segregación lingüística por ser un plan no consensuado con la comunidad educativa, basado exclusivamente en razones ideológicas y no pedagógicas, y que supone un descuido indecente de recursos públicos».

El proceso de adscripción de 6.º de Infantil, 6.º de primaria y 4.º de ESO en los centros educativos de Baleares para alumnos que empiezan o tienen que continuar sus estudios en otros colegios tendrá lugar entre el 22 al 24 de abril.