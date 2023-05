Elecciones autonómicas y municipales 2023 en Baleares, en directo | Noticias de última hora del 28M

828.129 ciudadanos de Baleares deciden hoy 28 de mayo en las elecciones autonómicas, municipales e insulares. Te contamos en directo la última hora de las elecciones en las Islas, los sondeos, resultados, participación y cómo han votado los candidatos.

Elecciones autonómicas y municipales, en directo

14.00 / La participación es del 33,67% en Baleares, 3,8 puntos más que en 2019

La participación en las elecciones municipales, autonómicas e insulares de este 28 de mayo ha sido hasta las 14.00 horas del 33,67 por ciento en Baleares, 3,8 puntos más que en el año 2019, cuando la participación a esta hora fue del 29,87 por ciento.

Así lo ha dado a conocer la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, en una comparecencia pública este domingo, en el Consolat de Mar.

Por islas, según ha detallado, la participación ha sido del 34,82 por ciento en Mallorca, 4,52 puntos superior a 2019; en Menorca, del 32,29 por ciento, únicamente 0,29 puntos superior a los anteriores comicios; en Ibiza, del 27,75 por ciento, 1,78 puntos superior a 2019 y, finalmente, en Formentera, de un 28,60 por ciento, 5,47 puntos por encima de los anteriores elecciones.

13.45 / Hila anima a «ir a votar para decidir qué quieres» para Palma

El alcalde de Palma y candidato a la reelección, Jose Hila, ha ejercido este domingo su derecho al voto este domingo, a las 09.45 horas, en el colegio público CEIP Es Vivero, y ha animado a todo el mundo a «ir a votar para decidir qué quieres» para Palma.

En un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, ha comunicado que ya ha ejercido su derecho a voto y ha calificado de «muy importante ir a votar» este 28M «para decidir qué quieres para tu ciudad». «Qué quieres para los próximos cuatro años», ha subrayado.

Además, Hila ha querido dar «gracias a los apoderados y apoderadas socialistas» que están en los colegios electorales. «Gracias por vuestra dedicación, por vuestro esfuerzo», ha reiterado. «¡Somos un equipazo!», ha sentenciado.

13.30 / Marí y Costa piden a los ciudadanos que vayan a las urnas

Los candidatos socialistas al Consell de Ibiza y al Parlament por Ibiza, Josep Marí y Pilar Costa respectivamente, han animado a la ciudadanía a acudir a las urnas, destacando la importancia de la movilización y que los ciudadanos participen en esta jornada.

Marí, tras ejercer su voto, ha recordado cómo en una de las primeras elecciones democráticas no pudo votar, «pero después no he fallado nunca». «Siempre provoca una cierta emoción y una cierta excitación. Me parece que votar es muy importante y deseo que venga mucha gente y que participe, que sea una fiesta de la participación democrática», ha reiterado.

Según Marí, este domingo la sociedad se juega aquellas cosas «pequeñas o grandes» que afectarán a la gente en los próximos años. «Muchísimas decisiones de la vida cotidiana dependen de lo que se vota hoy», ha concluido, recordando que el resultado final muestra la voluntad de la mayoría.

13.00 / El PP denuncia a la candidata de Podemos en Baleares

El PP ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral de las Illes Balears contra la candidata de Podemos al Parlament, Antònia Jover Díaz, por haber publicado este domingo en su página personal de la Red Social Twitter una foto votando en el colegio electoral en que ejerce su derecho al voto con el siguiente texto: «Hoy toca transporte público gratuito para siempre y que a partir de mañana la vivienda sea un derecho para todos los residentes. Animo a toda la gente que todavía no ha ido a votar que lo haga para que podamos reeditar el Pacto de Progreso cuatro años más».os en Baleares por pedir el voto en la jornada electoral.

12.45 / Galmés vota en Santanyí animando a los ciudadanos a «no quedarse en casa y votar»

El presidente del PP de Mallorca y candidato a la presidencia del Consell, Llorenç Galmés, ha votado este domingo, en Santanyí, animando a los ciudadanos a «no quedarse en casa y votar» por «un futuro mejor para todos».

Galmés ha sido el más madrugado de los populares, al votar a las 09.15 horas, en la Residencia de Gente Mayor de Santanyí, donde ha apelado al «voto del cambio, de la libertad, por un futuro mejor para todos».

En un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, el candidato al Consell ha animado a todos a participar de esta «fiesta de la Democracia». «¡Vota, no te quedes en casa!», ha subrayado.

12.30 / Apesteguía vota en Deià con la esperanza de que mucha gente acuda a las urnas

El candidato de Més per Mallorca a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, ha votado este domingo, a las 10.00 horas en el colegio electoral de Deià, siendo el único de los candidatos a la Comunidad Autónoma que ha votado fuera de Palma, y lo ha hecho «tranquilo e ilusionado» y con la esperanza de que «vote mucha gente».

En declaraciones a los medios, Apesteguia ha asegurado «estar más tranquilo de lo pensaba», convencido de haber hecho una campaña «en positivo» que «ha llegado a muchos rincones y a mucha gente, que se ha visto reconocida en las propuestas que ha planteado MÉS per Mallorca».

El ecosoberanista ha insistido de este modo en que se encuentra «tranquilo e ilusionado» y con la esperanza de que «vote mucha gente y que decida un buen futuro para Baleares». «Creo que la gente es consciente de lo que está en juego e irá a votar», ha subrayado.

12.00 / Prohens anima a votar «sin miedo y con esperanza»

La presidenta del PP en Baleares y candidata a la presidencia del Govern, Marga Prohens, ha votado este domingo, a las 10.00 horas, en el CEPA La Balanguera, de Palma, en unas elecciones que ha calificado como «decisivas y trascendentales» y en las que ha animado a votar a todo el mundo «no con miedo, sino con esperanza».

En declaraciones a los medios de comunicación, la candidata de los populares al Govern ha señalado que «ya ha llegado el día» de unas elecciones «decisivas, trascendentales para el futuro de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y, también, para el futuro de los pueblos y de Palma».

Por este motivo, Marga Prohens ha animado a todo el mundo a ir a votar este domingo, 28 de mayo, en las elecciones autonómicas, insulares y municipales.