La coalición Ara Més, que lideran los independentistas de Més per Mallorca, ha llegado a un acuerdo con la formación Sumar de Yolanda Díaz para presentar una candidatura conjunta al Congreso de los Diputados liderada por el hasta ahora senador Vicenç Vidal (Més). En la coalición Ara Més también están Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera.

Según ha informado este jueves en un comunicado, las asambleas de las formaciones integrantes de Ara Més ratificarán previsiblemente este jueves el acuerdo a través del cual se pretende crear este «gran bloque de izquierdas», donde «los diputados de cada territorio de todo el Estado tengan libertad de voto».

En este sentido, han destacado que la coalición «será el verdadero voto útil de izquierdas para realizar políticas útiles y progresistas para Baleares».

Mediante el acuerdo, Ara Més se compromete a apoyar las iniciativas que presente Yolanda Díaz en el Congreso e incluso su investidura como presidenta del Gobierno si se diera el caso.

En la coalición no está Podemos, que ahora se ve abocada a presentarse en solitario en Baleares si es que finalmente decide dar este paso. En las elecciones del 28 de mayo Podemos registró un estrepitoso fracaso en Baleares al pasar de seis a un diputados. En cualquier caso, Podemos Baleares permanece a la expectativa de lo que decida la dirección nacional del partido aunque ya se sabe que no ha sentado bien que Més per Mallorca ya haya elegido a su socio preferente sin contar con ellos.