El Xokas responde al ataque de Irene Montero y se mofa de «tener bailando a una podemita»: «¡Viva España!»

El popular streamer El Xokas ha respondido a través de sus redes sociales al ataque de ex ministra de Igualdad Irene Montero, en el que le ha acusado de ser experto en «llorar». El creador de contenido ha contestado que tiene «bailando a una eurodiputada y a una panda de podemitas» por una «gracieta» que hizo en directo. «Estoy en mi absoluto prime. Por cierto, Hacienda me ha devuelto 100.000 euros. ¡Viva España!», ha subrayado.

La izquierda lleva días atacando a El Xokas por decir que seguirá haciendo vídeos siempre a no ser que un podemita le «quite la vida», en clara alusión al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk. Este comentario ha sido utilizado por la izquierda para intentar ridiculizarle, e incluso para insultarle.

José Manuel Jurado, coportavoz de Podemos en Andalucía, lanzó este martes un mensaje en redes sociales en el que asegura que Xokas se comporta claramente como alguien con una especie de «brote psicótico» y que estaría bien que «alguien de su entorno le invitase a tratarse… Más allá de lo facha que sea y demás, que lo es».

Toda la polémica surgió a partir de un clip en el que El Xokas aseguraba que seguirá haciendo directos: «Amo demasiado mi trabajo como para retirarme jamás. A no ser que un podemita me quite la vida en la calle, que últimamente ocurre mucho».

Tener bailando a una ex-ministra, eurodiputada y a la panda de podemitas con una gracieta en un directo mío es algo que no vi venir. Estoy en mi absoluto prime. Por cierto, hacienda me devolvió 100.000€. Viva España 🇪🇸. https://t.co/KaMAhLjHV6 — XOKAS (@elxokas) November 4, 2025

Las polémicas de El Xokas e Irene Montero

La primera gran polémica entre Xokas e Irene Montero estalló en 2022, cuando el Ministerio de Igualdad lanzó la campaña ¿Entonces quién?, en la que se hacía alusión a un creador de contenido que hablaba de cómo ligar con mujeres bajo los efectos del alcohol. El Xokas se dio por aludido y respondió con dureza a Montero, acusándola de usar dinero público para calumniarle y de hacer «anuncios de decenas de miles de euros» en lugar de centrarse en «implantar leyes que no saquen a los violadores de la cárcel».

Meses después, volvió a cargar contra la ex ministra en uno de sus directos, donde aseguró que Montero había generado «un séquito de desequilibradas mentales» que lo atacaban constantemente en redes sociales. «Irene Montero y su séquito de desequilibradas mentales ha generado una división gigantesca entre los hombres y mujeres que tanto trabajamos e intentamos tratarnos con igualdad en la sociedad española».

«A una mujer no le puedes decir que es gilipollas si se comporta como una gilipollas o a una mujer no le puedes vacilar porque es una mujer. La tienes que tratar como una persona protegida», denunció el streamer.