El cuento antiokupación de Montero a sus hijos: «Una cabra le roba la casa a un conejo»

Irene Montero ha vuelto a sorprender con sus particulares lecciones de adoctrinamiento ideológico, aunque, esta vez, con una clara incongruencia en su típico discurso pro okupación. En esta ocasión, la eurodiputada de Podemos ha desvelado el cuento que ella y su pareja, Pablo Iglesias, cuentan a sus hijos antes de dormir: la historia de un conejo al que «una cabra le roba la casa».

Durante su intervención en la Uni de Otoño de la Alianza de Izquierda Europea, Montero ha cerrado su discurso con una curiosa parábola sobre «el pequeño conejo blanco», un relato infantil que la dirigente morada ha reconvertido en toda una declaración de principios políticos a favor de la propiedad privada.

Según ha relatado la exministra de Igualdad, el cuento narra cómo un conejo ve su casa «robada» por «un animal malvado», la cabra Cabrera. El pequeño conejo pide ayuda a animales más grandes (un buey y un gallo) pero todos se niegan por miedo. Hasta que aparece una hormiga valiente que accede a ayudarle.

La hormiga entra por la cerradura y «le hace cosquillas» a la cabra hasta expulsarla de la vivienda. «Y comen juntos una sopa de coles», ha rematado Montero entre aplausos de los asistentes.

¿Cuál es la enseñanza que Montero extrae de este relato para sus hijos? Que «una pequeña hormiga valiente y consciente de lo que significa la lealtad puede hacer posible lo imposible». Todo ello, claro está, mientras arremete contra cualquier iniciativa del Gobierno para proteger a los propietarios frente a la ocupación ilegal.

La paradoja no puede ser mayor: Montero utiliza un cuento sobre un conejo al que le «roban» su casa al tiempo que su formación defiende la okupación, la expropiación de viviendas a los «fondos buitre» y la prohibición de comprar casas «si no vas a vivir en ellas».

«Otro mundo es posible»

«Nosotras, a la derecha y a la extrema derecha de este país le vamos a ganar no con miedo, sino con la esperanza y la convicción profunda de que otro mundo es posible», ha proclamado la eurodiputada ante un auditorio entregado.

Montero ha cerrado así un discurso de más de 20 minutos en el que no faltaron los habituales mantras de Podemos: acusaciones de «genocidio» a Israel, ataques al «Estado terrorista», críticas a Pedro Sánchez por «meter el feminismo en un cajón», y la advertencia de que «después de Pedro Sánchez va a venir Santiago Abascal» si no hay «una izquierda fuerte».

Durante su intervención, Montero también ha arremetido contra Isabel Díaz Ayuso por no aplicar «la ley del aborto» y ha acusado al PP de practicar una «gestión homicida».