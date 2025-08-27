El Xokas habla por primera vez de las vacaciones íntimas de Aitana y Plex: «Fuimos a su casa y…»

El Xocas ha dado unas declaraciones sobre la cantante Aitana Ocaña que han hecho saltar todas las alarmas y nosotros tenemos el material al completo. El influencer ha hablado muy claro sobre las vacaciones privadas de la artista con Plex, su nuevo novio. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que estamos delante de una noticia que ha generado mucho interés, tanto dentro como fuera de España. Aitana es un rostro muy conocido en Latinoamérica y su vida ha despertado la curiosidad de muchísima gente a raíz de su ruptura con Sebastián Yatra. El colombiano promete que no tiene nada en contra de su ex y asegura que, de momento, disfrutan de una relación cordial, por eso se alegra de todo lo bueno que le está pasando.

Aitana ha utilizado tres únicas palabras para definir a Plex: «Es el mejor». Una parte de su ejército de seguidores desconfía del youtuber y considera que está con la intérprete de Vas a quedarte por motivos mediáticos. Sin embargo, los enamorados parecen estar al margen de todo esto y han hecho una escapada a Bali que ahora ha quedado al descubierto gracias a las confesiones de El Xocas. Este último forma parte del grupo de amigos de Plex, así que dispone de información privilegiada que refleja perfectamente todo lo que ha sucedido en Indonesia durante las últimas semanas. Durante uno de sus directos, ha soltado: «Estuve con ellos, cenamos, salimos de fiesta, fuimos a su casa y estaban los colegas de Plex y de Aitana». Justo después se ha dado cuenta de que ha cometido un error.

El Xocas no está acostumbrado a relacionarse con estrellas de la crónica social y no se ha dado cuenta de que cualquier dato puede generar una nueva polémica. «¿Eso lo leakearon ya? ¿Eso se sabe?», ha preguntado tras desvelar que Aitana y Plex han disfrutado de unas románticas vacaciones en una villa privada de Bali. La pareja no ha estado sola, pero han aprovechado al máximo para tener ratos de intimidad, hacer escapadas sin el resto del grupo y saborear los atardeceres de Indonesia.

La reacción de Aitana y Plex ha sido la misma: el silencio. Ninguno de ellos se ha enfadado con El Xocas por el error que ha cometido durante uno de sus vídeos en directo. Ambos son conscientes de la inocencia del youtuber, así que no tomarán medidas al respecto y continuarán teniendo trato con él.

El primer posado de Aitana y Plex

Aitana y Plex han decidido dar un paso adelante y mostrar públicamente su primer posado oficial. Los seguidores de la cantante y del creador de contenido llevaban tiempo esperando una confirmación que parecía no llegar nunca, pero la espera ha terminado. La pareja ya no se oculta y ha dejado claro a través de las redes sociales que atraviesan un momento muy especial en sus vidas, compartiendo una complicidad que no ha pasado desapercibida. Después del error que ha tenido El Xocas, que forma parte de su círculo íntimo, no tiene sentido negar la evidencia y ese es el motivo que hay detrás de los últimos movimientos.

La confirmación ha llegado gracias a un carrusel de imágenes publicado por Plex en su perfil de Instagram, donde suma más de 3.3 millones de seguidores. En medio de instantáneas que resumen sus vacaciones en Indonesia, entre playas paradisíacas, atardeceres inolvidables y excursiones por entornos idílicos, aparece una fotografía junto a Aitana que lo cambia todo. Ambos posan con una actitud cariñosa, miran a cámara con complicidad y ofrecen la primera prueba gráfica de un romance que ya había dejado pistas semanas atrás, como cuando el youtuber subió al escenario del Estadio Olímpico de Barcelona el pasado 19 de julio para bailar Las babys junto a la artista.

La escapada a Bali ha supuesto las primeras vacaciones oficiales de la pareja, un viaje en el que no han dudado en compartir parte de su felicidad con sus seguidores. «Back to work», escribía Plex para despedirse de la experiencia y anunciar su regreso a España, donde le esperan nuevos compromisos laborales como creador de contenido. Será una temporada dura, pero a partir de ahora cuenta con el inestimable apoyo de su compañera sentimental.

La reacción de Aitana no se hizo esperar, dejando un emoticono de cara emocionada en los comentarios, un gesto simple que ha desatado la locura entre los fans, quienes celebran que la relación se muestre por fin sin tapujos. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo se adapta a la artista a esta nueva situación porque todo el mundo sabe que no se siente cómoda con la prensa y que intenta mantener su vida privada al margen de los medios. Ahora debe asumir lo que ha sucedido en Bali y son muchos los que estarán atentos a sus pasos.