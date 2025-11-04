El nº2 de Podemos Andalucía dice que El Xokas es un «facha» con «brotes psicóticos»: «Debería tratarse»

La izquierda lleva días atacando al popular streamer El Xokas por decir que seguirá haciendo vídeos siempre, «a no ser que un podemita me quite la vida», en clara alusión al asesinato del activista Charlie Kirk en Estados Unidos (EEUU). Un comentario que, sin embargo, está siendo utilizado por la izquierda para intentar ridiculizarle, e incluso para insultarle. José Manuel Jurado, coportavoz de Podemos en Andalucía, ha lanzado un mensaje en redes sociales en el que asegura que «El Xokas se comporta claramente como alguien con una especie de brote psicótico (sin ser yo psicólogo ni na de eso)» y que «estaría bien que alguien de su entorno le invitase a tratarse…». «Más allá de lo facha que sea y demás, que lo es», concluye.

Toda la polémica surgió a partir de un clip en el que El Xokas aseguraba que seguirá haciendo directos: «Amo demasiado mi trabajo como para retirarme jamás. A no ser que un podemita me quite la vida en la calle, que últimamente ocurre mucho».

Huida

José Manuel Gómez Jurado, diputado de Por Andalucía, anunció hace semanas que no se presentará como candidato de Podemos a las futuras elecciones autonómicas de 2026. Una decisión que llega en un momento en el que todo hace presagiar que Podemos se quedará solo en Andalucía, toda vez que Sumar y Adelante Andalucía parece que no contarán en sus alianzas con la formación morada.

En una entrevista concedida al diario Público, José Manuel Gómez Jurado aseguraba que dejaría sus responsabilidades tanto «públicas» como «orgánicas», reflexionando sobre la necesidad de construir un frente unido en la izquierda andaluza. «Creo que llegados al punto en el que estamos, ya vamos tarde, incluso si se reconduce esto otra vez a última hora deprisa y corriendo», señalaba el parlamentario en la citada entrevista concedida al diario.