El Xokas ha vuelto a criticar duramente a Irene Montero y su trabajo al frente del Ministerio de Igualdad. El polémico streamer ha estallado en uno de sus directos de Twitch contra la ministra en funciones por «generar una división gigantesca entre los hombres y mujeres» y «crear una especie de trauma por el que si le dices algo a cualquier mujer automáticamente eres machista».

El vídeo con el duro alegato de El Xokas contra Montero se ha vuelto completamente viral en las redes sociales. El streamer tiene claro que la ministra y su Ministerio sólo han traído división y enfrentamiento a la sociedad: «Irene Montero y su séquito de desequilibradas mentales ha generado una división gigantesca entre los hombres y mujeres que tanto trabajamos e intentamos de tratarnos con igualdad en la sociedad española, por eso la han echado de Sumar, porque esta mal de la cabeza».

Para El Xokas Irene Montero «ha creado una especie de trauma por el que si le dices algo a cualquier mujer automáticamente eres machista». «A una mujer no le puedes decir que es gilipollas si se comporta comporta como una gilipollas o a una mujer no le puedes vacilar porque es una mujer. La tienes que tratar como una persona protegida», denuncia el streamer.

«No amiga, precisamente el mayor símbolo de igualdad que yo llevo representando aquí toda mi puta vida es trataros igual porque sois personas, no mujeres, personas, y bromeo lo mismo con un tío de 20 años que con una mujer de 4o que pueda estar aquí en mi directo. Las trato de la misma manera y las hago las mismas bromas y los mismos comentarios. Eso es igualdad, lo que no lo es es ser delicado porque ‘hay, no, que es una chica, la tengo que…’. No, la tratare normal», afirma.

El streamer prosigue su speech asegurando que pese a las críticas que recibe donde le tachan de machista o misógino, él seguirá tratando a las mujeres como ha hecho siempre: igual que a los hombres. «Si se comporta como una puta gilipollas la diré que es una puta gilipollas y aquí paz y después gloria. Y lo mismo haría con un tío, me da igual que sea un tapón de 1’4 metros o que mida 2’10 metros. Bienvenido al mundo real, la vida es así, ¿que cojones estáis pretendiendo», sentencia.