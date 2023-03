Esta fue la sorprendente profesión de El Xokas antes de ser streamer

Algunos medios cifran los ingresos de El Xocas en un millón de euros mensuales, pero ¿qué hay de cierto en estos rumores? Los expertos en redes sociales aseguran que es prácticamente imposible concretar el dinero que gana ningún youtuber. En primer lugar porque los datos son muy variables y en segundo porque hay fuentes de ingreso que muy pocos conocen. Es decir, nadie sabe a ciencia cierta si un marca ha pagado a alguien o simplemente el autor la está publicitando por amistad.

El Xocas se ha convertido, cuyo verdadero nombre es Joaquín Domínguez, se ha convertido en uno de los streamers más importantes del país y su historia se merece ser contada. Antes de triunfar en las redes tenía una profesión muy sorprendente: era editor de vídeo en el canal del Real Madrid. Tenía bastante buena fama en la citada empresa, así que cuando abandonó su puesto de trabajo todos lo lamentaron. Fue en 2018, año en el que se propuso triunfar en Twitch.

El Xocas tenía un trabajo discreto

El diario ‘La Razón’ asegura que El Xocas editaba vídeos en el Real Madrid TV y de un momento a otro decidió cambiar de vida. Siempre había destacado por su sentido del humor. Se dio cuenta de que podía ser una nueva fuente de ingresos y empezó a usar las redes sociales. Twitch se fue convirtiendo en su herramienta de trabajo y cada vez le robaba más tiempo. Recibía ingresos muy suculentos, así que decidió abandonar su profesión y centrarse en su verdadera pasión: ser streamer.

“Llevo 29 años haciendo el gilipollas y ahora lo hago también en internet”, comentó en una de sus entrevistas. Tiene mucho talento y miles de seguidores a sus espaldas, pero no olvida sus orígenes. Se sentó en el plató de David Broncano y habló alto y claro de su pasado. “Mis abuelos Tenían huertos y animales. Eran autosuficientes y comerciaban con ello”, explicó en La Resistencia. De ellos aprendió el valor del esfuerzo, por eso no ha dejado de mejorar en Twitch.

El joven paga sus impuestos en España

El Xocas es bastante polémico, pero asegura que nunca busca llamar la atención del público de modo intencionado. Evidentemente crea contenido en redes sociales para entretener a la audiencia, aunque su deseo no es ofender a nadie. Siempre que le preguntan promete que respeta todas las opiniones y por eso se siente libre para dar la suya. En una ocasión reconoció que ganaba bastante dinero gracias a las redes y que estaba cómodo pagando los impuestos españoles.

“Se ha criminalizado a los youtubers por algo que no está bien”, comentó haciendo alusión a la parte de sus compañeros que tributa fuera de España. “Yo respeto que la peña se pire, pero yo prefiero quedarme. Me gusta mi país y contribuir con que todo vaya bien”. Este tipo de declaraciones le han ayudado a mejorar su reputación y consecuentemente sus seguidores han aumentado. Lo que se refleja en sus ingresos.

El secreto del éxito

El Xocas empezó a retransmitir su experiencia con algunos videojuegos y hubo uno que le lanzó a la fama: World of Warcraft. Después de esto todo fue en aumento, eso quiere decir que también tiene bastantes enemigos. Sus detractores le acusan de no tener talento ni formación, pero no es cierto. Puede gustar o no, pero Joaquín, como se llama en realidad, era un buen editor de vídeos antes de triunfar en Twitch.