Tras el revuelo que causó la pasada semana, ElXokas ha vuelto a su canal de Twitch tras haber guardado silencio. La polémica se desató cuando se descubrió, en mitad de un directo, que el streamer gallego tenía cuentas secundarias de Twitter, las cuales utilizaba para insultar a sus haters en redes sociales.

En un primer momento, quiso justificarse por hacer tales acciones, aunque más tarde acabó reconociendo que tenía un gran problema. Asimismo, otros streamers como Ibai Llanos o Auronplay se posicionaron en contra de esta actitud. Es más, fue señalado por pasar más de 12 horas diarias en directo o por pedir siempre comida a domicilio. Posteriormente, reconoció su obsesión con ser el mejor y, por ende, los malos hábitos que sigue para su salud mental.

El pasado lunes 28 de marzo, tras estar diez días alejado de los directos y de las redes sociales, ElXocas publicaba un tweet en su cuenta principal, anunciando que en unos minutos iniciaría directo en Twitch. “He vuelto, putas”, estas eran las primeras palabras del streamer en su regreso.

La primera hora de emisión la dedicó para defenderse de las acusaciones que llevaba sufriendo los días anteriores. Además, también se sinceró sobre los tuits que el creador de contenido dedicaba a otros usuarios desde cuentas anónimas.

Abro en 30 minutos. Abro yo. Osea xokas, yo. El yo de verdad. No los otros yos, yo.

Fuera bromas, os voy a contar todo lo que he reflexionado esta semana, y cómo veo las cosas.

Si queréis podéis insultarme, yo no os voy a dar un guantazo. O sí.https://t.co/7gryDl7WnZ pic.twitter.com/JcxCTZrPJP — XOKAS (@elxokas) March 28, 2022

Tras iniciar directo, comenzó comentando lo sucedido los días previos a su regreso: “Ha sido una semana buena porque ha sido la única manera de ver a mi familia, por la obsesión que tengo con Twitch y ser el mejor. Sin ellos no estaría aquí, pero son cosas que olvidas, a veces”.

Ante una situación nada favorable para él, reconoció lo siguiente: “No puedo estar todo el rato en directo solo para ser el más fuerte, me estaba volviendo loco y no me daba cuenta. Me ha tenido que pasar esto para darme cuenta. Vosotros ya sabíais que estaba obsesionado”.

Lejos de querer evitar la polémica, ElXokas quiso ir de frente en todo momento, incluyendo ayuda profesional para tratar su obsesión: “Os prometo que voy a cambiar las actitudes de mierda, aunque algunas las voy a mantener. Hablaré con un profesional para analizarlas con seriedad y objetividad”.

Finalmente, el gallego quiso concluir de una manera esperanzadora: “Siento mucho no haber estado a la altura. Lo veo como una oportunidad de ser la mejor versión de mí mismo e intentar alentar a la gente de no tener ciertos comportamientos que yo estaba permitiendo en mi vida”.