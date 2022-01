Uno de los streamers más importantes e influyentes de nuestro país es AuronPlay. El conocido creador de contenidos ha estado un tiempo sin hacer sus directos diarios en la plataforma de Twitch, y es que el motivo no ha sido otro que la COVID-19.

Él mismo quiso contar en sus redes sociales la experiencia que tuvo. Y es que, a pesar de contar con las dosis administradas, el virus le afectó de tal manera que tuviera que pasar varios días reposando en la cama, lejos de su directos.

Me apetece hablar de mi experiencia con el COVID, espero que sirva para que al menos alguien que me lee a partir de ahora vaya con un poquito más de precaución cuando se reúne con los colegas a tomar unos copazos. Insisto, no es para meter miedo, es para advertir. 👇

— Auron (@auronplay) January 19, 2022