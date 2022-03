El pasado fin de semana, varios de los streamers más importantes de nuestro país como Willyrex, ByStaxx, TheGrefg, IlloJuan o Ibai Llanos, se citaron en la plataforma de Twitch, con el fin de celebrar un torneo de Call of Duty: MW3.

Durante el transcurso de este, el chat empezó a echar en cara al caster que no había visto un detalle significativo de la partida. Seguidamente uno de sus compañeros de equipo durante el torneo, TheGrefg, entre risas, le dijo que estaba ciego por haber cometido un fallo así.

Sin embargo, en mitad de una de las partidas, comentó que tiene un problema de visión por lo que le resultaba complicado poder captar ciertos detalles del juego. De esta manera, haciendo gala de su buen humor y su desenfado a la hora de hablar, el streamer confesó que tiene una ceguera parcial del 70% en el ojo izquierdo.

Bien es cierto que, por la reacción que tuvieron sus compañeros, desconocían que padecía este problema. A pesar de todo, cabe destacar que hace unos meses lo contó en uno de sus directos en Twitch.

TORNEO MW3 OLD SCHOOL FT WILLY, STAXX, ALEXBY, ANGEL, ILLOJUAN Y TODA LA BANDA SE VIENE ENTRENhttps://t.co/cL2WMcjsI6 pic.twitter.com/yzFMlfpB3H — Ibai (@IbaiLlanos) March 13, 2022

Fue durante uno de sus streamings de TortillaLand, el servidor de Minecraft para los creadores de contenidos de habla hispana, donde Ibai se dispuso a hablar de ello: “Yo decía que era lo típico, por culpa de la pantalla, lo que muchos habréis pensado. Estoy ciego, necesito gafas” explicaba. Por ello, fue al oculista para ver qué le pasaba y se llevó una grata sorpresa cuando el oculista le dijo: “Tienes la vista perfecta”.

A pesar de que, tras esta visita se quedó más tranquilo, en una conversación con su abuelo, este le comentó: «Si tú no ves de un ojo, pero la vista la tienes perfecta, significa que estás perdiendo la vista probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio. Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular».

Tras varias pruebas en el médico, terminaron descubriendo el origen de esta ceguera. Esta se debía a “una infección de herpes” que sufrió cuando era pequeño, a lo que el doctor le explicó: “Si tú pasas el herpes, puede que tengas algún efecto secundario”.

Finalmente, Ibai Llanos quiso sincerarse con todos sus seguidores: “Al parecer, el efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo”.