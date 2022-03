Sin lugar a dudas, uno de los streamers revelación del año, ElXokas vuelve a ser noticia. En esta ocasión, no por conseguir grandes números de visualizaciones, por haber generado nuevo clip viral o por su entrevista en ‘Charlando tranquilamente’ con Ibai Llanos.

El motivo no es otro que el descubrimiento de que tiene una cuenta secundaria llamada ‘CathyVipi’, que utilizaba para criticar a sus haters. Mediante este perfil, que ya fue borrado a las horas de descubrirse, él mismo se defendía de sus propios detractores, llegando incluso al insulto en varias ocasiones.

Después de que le descubrieran durante un directo, el conocido streamer quiso justificar su actitud alegando que era algo totalmente normal tener una cuenta secundaria: “Es mía esta cuenta de Twitter. ¿Esa es la sorpresa? Yo creo que hay mucha gente que ya sabía esto” admitió.

Probablemente, superado por la situación, procedió comentando: «Sois una puta panda de hipócritas de mierda y unos hijos de puta, y os merecéis mucho más de lo que yo hago desde una cuenta anónima».

Lo que dice el Xokas en esta parte del directo (que gracias a este ser que lo puso en un TikTok) ya lo había leído en varios tweets pero no lograba encajar que dijera TANTA MIERDA ASQUEROSA de una sola sentada Vean ustedes mismos y juzguen pic.twitter.com/XqVZ4czO8J — 🥐un ser de mierda🥐 (@unserdemierda) March 20, 2022

Como no podía ser de otra manera, esto causó un gran revuelo. Muchos se pronunciaron acerca del tema y uno de ellos fue Ibai Llanos, quien se mostró crítico con la actitud que tuvo su amigo: “No acabo de comprender por qué ElXokas estaba haciendo eso, por qué se desahogaba en una cuenta secundaria insultando a la gente”.

El creador de contenido continuó comentando que habló con él con anterioridad al stream que hizo, para hablar sobre lo sucedido: “Lo primero que he intentado es ayudarle, porque considero que es evidente que necesita ayuda. Lo he estado hablando con él, porque no es normal, no es justificable lo que estaba haciendo. Es un error grave” comentaba el conocido streamer.

Seguidamente, Ibai Llanos dio una lección sobre lo que él considera importante en una amistad: “Muchas veces creemos que la amistad es cuando una persona es leal y fiel a otra constantemente. Eso es muy importante en la amistad”. De igual manera, continuó justificando lo que significa ser un buen amigo: “Pero lo que también es de muy buen amigo, en mi opinión, es ser sincero con un amigo tuyo. Si tú justificas absolutamente todo lo que hace un amigo tuyo estás siendo un amigo de mierda”.

Finalmente, tras lo sucedido el pasado domingo, ElXokas pidió disculpas por todo lo que había sucedido: “Nunca tuve que hacer lo que hice desde una cuenta secundaria, he necesitado un golpetazo para darme cuenta y poder llevarlo mejor. Me ha estallado una bomba a la que no he parado de meterle pólvora. Entiendo todas las críticas y lo siento, tengo que aprender a desconectar y lo necesito”.