Podemos amenaza a IU para que se alíe con ellos en Andalucía: «Su alternativa es Sumar, un total fracaso»

Podemos ha lanzado este lunes un ultimátum a Izquierda Unida en Andalucía (IU-A): o renuncia a su alianza con Sumar en la comunidad o rompe definitivamente con el partido morado. Así lo ha advertido el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, que ha calificado el proyecto de Yolanda Díaz como un «fracaso total» y ha acusado a Sumar de haber perjudicado a la izquierda alternativa al PSOE en todo el país.

En una rueda de prensa, Fernández ha señalado directamente a IU como responsable de tener que tomar una decisión clara sobre con quién quiere aliarse en futuras citas electorales, como las autonómicas en Andalucía y Castilla y León. «Si IU quiere trabajar codo con codo con Podemos para poner a la izquierda en pie, podremos llegar a acuerdos; o si quiere continuar con el proyecto Sumar, tiene que asumir las consecuencias», ha aseverado.

El dirigente morado ha sido tajante al asegurar que Podemos no compartirá espacio electoral con Sumar, ni en Andalucía ni en otras comunidades, por considerar que allí donde gobierna —en alusión al Ejecutivo central— ha actuado de forma subordinada al PSOE y ha servido para apuntalar políticas conservadoras, según sus palabras.

Frente a este escenario de ruptura en Andalucía, Fernández ha puesto como ejemplo la alianza vigente en Extremadura entre Podemos e IU, bajo la marca Unidas por Extremadura. Una confluencia que, a su juicio, ha demostrado ser eficaz y puede convertirse en la alternativa al PP en esa comunidad, donde el PSOE, según ha dicho, «no será capaz» de liderar un cambio por estar su candidato procesado.

Podemos someterá esa confluencia a consulta exprés entre su militancia del 6 al 10 de noviembre, para cerrar a tiempo los trámites de cara a los comicios anticipados del 21 de diciembre en Extremadura. Fernández ha reivindicado este modelo como heredero del antiguo Unidas Podemos, la alianza que compartieron con IU antes de la irrupción de Sumar y con la que lograron, según ha defendido, «importantes hitos» en la izquierda.

Con este ultimátum de Podemos se marca un nuevo punto de tensión con IU, especialmente en Andalucía, donde las relaciones entre ambas formaciones se han ido deteriorando desde la entrada de Yolanda Díaz en el tablero político. Ahora, el partido morado está tratando de arrinconar a quienes fueron sus socios para forzar una vuelta al modelo previo a Sumar.

Cabe recordar que, precisamente en Andalucía, Podemos ha terminado mal con todo lo que se ha juntado: la izquierda andalucista está ahora liderada por el partido de Teresa Rodríguez, en IU no quieren ni oír hablar de Podemos y las federaciones andaluzas de los partidos que a nivel nacional están con Sumar, también están aliados con IU en el sur. Conclusión: Podemos Andalucía, desde la desastrosa gestión de Martina Velarde, está prácticamente fuera de juego.