Podemos se une al PSOE y ve «necesario» que Andalucía tenga su propia «Policía autonómica integral»

Juan Antonio Delgado, parlamentario de Por Andalucía y miembro de Podemos, ha defendido este miércoles la necesidad de que Andalucía cuente con una «Policía autonómica integral», sumándose así a la propuesta que el PSOE-A lanzó la semana pasada. En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Delgado, guardia civil en situación de «servicios especiales» por su cargo, ha calificado esta medida como «útil y necesaria», argumentando que reforzaría las capacidades de la región en materia de seguridad. Sus palabras llegan en un momento en que el Gobierno andaluz del PP-A ha rechazado de plano esta posibilidad, considerándola un ataque a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Delgado ha recordado que el Estatuto de Autonomía andaluz, reformado en 2007 con el respaldo de PSOE y PP en el Congreso, ya contempla la creación de un cuerpo policial propio. «No podemos escandalizarnos ahora ni decir que ya no es necesaria esa Policía», ha advertido, subrayando que tanto el País Vasco como Cataluña cuentan con policías autonómicas integrales –la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra– que funcionan con prestigio, modernidad y colaboración con las fuerzas estatales. «Andalucía no tiene que ser menos», ha insistido, destacando que la actual unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en la región «funciona bien, pero con muy pocas competencias». Ha añadido que PP y PSOE, al apoyar la reforma estatutaria, no pueden ahora desdecirse ni «engañar a la gente» sobre su viabilidad.

El diputado de Podemos ha matizado que la implementación de esta policía debería hacerse con cuidado, involucrando a «todos los actores: sindicatos, asociaciones de policías y Guardia Civil, Andalucía y el Estado». Su postura refuerza la planteada el pasado 5 de marzo por María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A y nueva portavoz socialista en el Parlamento andaluz. En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo, Márquez instó a «abrir el debate» sobre una Policía autonómica, vinculándola al reciente acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias migratorias a Cataluña. «Es un pacto que encaja en la Constitución y debería inspirar a Andalucía a reclamar más atribuciones al Estado», afirmó, rechazando las críticas del PP, que acusó al Gobierno central de ceder ante el independentismo.

Márquez, en esa comparecencia, arremetió contra el «discurso rancio» del PP de que «España se rompe», calificándolo de «ruido interesado». Defendió la gestión de Pedro Sánchez, con medidas como la subida de pensiones y salarios, y destacó que Cataluña, bajo el socialista Salvador Illa, demuestra que no hay fractura. «España funciona bien», sentenció, en un mensaje que también sirvió para marcar la nueva etapa del PSOE-A bajo el liderazgo de María Jesús Montero como secretaria general.

La idea de una Policía autonómica integral, aunque prevista en el artículo 65 del Estatuto de Autonomía, nunca ha sido desarrollada en Andalucía. La unidad adscrita actual, con unos 500 agentes y un límite de 725 según el convenio con Interior de febrero de 2025, se centra en tareas como protección de menores, medio ambiente y custodia de edificios públicos. Delgado y Márquez coinciden en que ampliar sus competencias sería un paso lógico, aunque el PP-A, liderado por Juanma Moreno, lo ve como un «retroceso peligroso» para las fuerzas estatales, según expresó el consejero Antonio Sanz el 7 de marzo.