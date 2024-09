A TVE no la salva ni Broncano: sus audiencias caen en picado pese a tener una de las parrillas más costosas

Tal vez a La Revuelta no le vaya mal en espectadores pero eso no significa que TVE pueda cantar victoria. Todo lo contrario. A punto de terminar este mes de septiembre, La 1 es la cadena que más ha caído en cuota de pantalla, lo que demuestra varias cosas. Primero, que el éxito de David Broncano (impuesto por Moncloa para competir contra Pablo Motos en Antena3) no ha hecho que la gente se acerque más al resto de la programación del ente público. Es más, La Revuelta no consigue arrastrar a los espectadores, ya que cuando termina el programa, los datos caen hasta diez puntos. Segundo, La 1, sin deporte, vuelve a demostrar que su parrilla es muy floja y que sólo funciona cuando hay una inyección de dinero con las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol, la Champions o la Vuelta Ciclista. Tercero; la programación de TVE es de todo menos barata. MasterChef Celebrity es uno de los programas más caros de la televisión y no logra alcanzar el liderazgo. por no hablar del estreno, este mes, del programa La Ruta Morancos (que hace un 6% de cuota de pantalla) y de la serie Valle Salvaje, que no se acerca ni a la media de la cadena a pesar de su alto presupuesto.

TVE es la cadena que más cae en septiembre

A tres días de terminar este mes de septiembre ya se pueden adelantar los datos de audiencias de las cadenas de televisión. Antena3 lidera con un 13% de media. La 1 se queda en segundo puesto con un 9,8%, Telecinco gana la medalla de bronce con un 9,4%, mientras que LaSexta alcanza el 6,3% y Cuatro el 5,4% de cuota de pantalla. Estos datos son interesantes dentro de una comparativa.

Con respecto al mes de agosto de 2024, Antena3 se mantiene en el 13 %, Telecinco baja dos décimas, mientras que La 1 cae 0,7 puntos. Pero peor le va a la cadena principal de RTVE, cuando la comparamos con septiembre de 2023 ya que hace un año registró un 11,1 % de share, por lo que ha bajado 1,3 puntos en 12 meses.

La batalla del ‘acces’

Esta ​​una nueva temporada televisiva que ha tenido un claro campo de batalla: el acces prime-time. Tanto Telecinco como La 1 de TVE han querido innovar en esta franja horaria para competir con el poderoso El Hormiguero en Antena 3.

Mediaset fue la primera en apostar con el estreno de Babylon Show, programa presentado por Carlos Latre que si bien se estrenó el 26 de agosto con un prometedor 10.1% de cuota de pantalla pero fue bajando irremediablemente hasta llegar al 3, 1%. Telecinco puso fin a la agonía del formato el 11 de septiembre con una cancelación inmediata.

La guerra está protagonizada, por tanto, por David Broncano y Pablo Motos. Para sorpresa de muchos, La Revuelta se estrenó el lunes 9 con un magnífico 17,1% frente al 23 % de El Hormiguero. Durante las últimas tres batallas han sido muchos los días que La 1 ha ganado, sobre todo en horario de coincidencia.

Teniendo en cuenta que La Revuelta es un programa mandando por Moncloa para derribar a Pablo Motos (siempre muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez), el titular que quieren muchos sería que Broncano gana a El Hormiguero. Es verdad, pero esto no significa que el espacio de Antena3 haya perdido frente a la ganancia del de TVE. Todo lo contrario. Motos ha vivido el mejor mes de septiembre de su historia en Atresmedia en cuanto a cuota de pantalla se refiere.

Broncano no ayuda a TVE

Recordemos que, desde su estreno hasta el martes 24 de septiembre, La Revuelta se empezaba a emitir a las 21:40 horas, unos 10-15 minutos antes de iniciarse el hasta ahora imbatible El Hormiguero, lo que le permitía aprovechar la publicidad en Antena 3 para crecer y luego imponerse a Pablo Motos.

El problema venía al final. La Revuelta se despedía a las 22:50 y TVE pasaba a las Loterías, lo que hundía la audiencia de la cadena y permitía que El Hormiguero recibiese un enorme éxodo de espectadores. Y es que, tras el programa de Broncano, la audiencia de La 1 de TVE caía hasta diez puntos.

La cadena pública cambió de estrategia el miércoles 25 de septiembre. Ese día, La Revuelta acabó a las 23:04 horas. TVE no pasó a las Loterías. Ese sorteo que hacía caer en picado la audiencia de La 1, y dejaba en nada el arrastre del programa de Broncano, se trasladó a la medianoche. La consecuencia es que ese día, el estreno de la serie Las abogadas marcó un buen 13.3% y 1.291.000 espectadores ya que se emitió justo después de La Revuelta.

Pero TVE no puede cantar victoria. Al día siguiente, el jueves 26 de septiembre, con la misma estrategia, La Revuelta consiguió un buen 15,9% de share pero el programa 59 segundos, que se emitió justo después , no logró más que un 5% de share y 408.000 espectadores. Es decir, casi once puntos menos.

TVE: programas caros y poca audiencia

A esto hay que añadir que la parrilla de La 1 de TVE es de todo menos barata. MasterChef Celebrity es uno de los programas más caros de la televisión (9.306.599,69 por doce entregas) y no logra alcanzar el liderazgo. Por no hablar del estreno, este mes, del espacio La Ruta Morancos (que hace un 6% de cuota de pantalla mientras que los dos humoristas se llevan 20,000 euros cada uno) y de la serie Valle Salvaje, que no se acerca ni a la media de la cadena a pesar de su alto presupuesto. Repetimos: La 1 ha sido, en septiembre, la cadena que más ha bajado en audiencia. Ni Broncano ni todo el apoyo de la izquierda política y mediática ha conseguido salvar al ente público.