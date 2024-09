El pasado lunes 23 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva gala de MasterChef Celebrity 9 en La 1 de Televisión Española. De esta forma, fuimos testigos de cómo una de las concursantes de esta edición tenía que poner punto y final a su etapa como aspirante del concurso culinario más famoso de la televisión. La noche comenzó con una prueba donde eran protagonistas los libros ‘¿Dónde está Wally?’. En parejas, los concursantes tenían que localizar los ingredientes para poder elaborar su plano. Además, contaban con el apoyo tanto del chef Javi Estévez como de Samya, finalista de MasterChef 12. Fue un reto verdaderamente complicado, en el que las peores parejas fueron las formadas por Hiba Abouk y Pelayo, Itziar Miranda y Pitingo y, por último, Marina Rivers y María León. En cambio, las que mejor lo hicieron fueron Cristina Cifuentes e Inés Hernand. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, en ese instante, consiguió algo sorprendente.

¿En qué consiste, exactamente? Se hizo con el conocido como ‘delantal de la segunda oportunidad’. Es decir, en el caso de que fuese expulsada de MasterChef Celebrity 9, tendría la opción de regresar a cocinas. En la prueba de exteriores que se desarrolló en este nuevo programa, los aspirantes fueron protagonistas de un increíble repaso a la evolución de las telecomunicaciones en nuestro país. De esta forma, han tenido como reto elaborar platos de hace un siglo pero con técnicas actuales, elaborados por Ferran Adrià. Él mismo ha probado las creaciones de los participantes, que tenían que cocinar para 100 personas. En esta ocasión, contaron con la presencia de Juanma Castaño (ganador de MasterChef Celebrity 6), Aitana (MasterChef 7) y Mercedes (MasterChef 11). Los aspirantes se dividieron en dos grupos capitaneados por Cristina Cifuentes (equipo azul) e Inés Hernand (equipo rojo). Todo ello mientras Juanma Castaño se encargaba de comunicar las directrices del cocinado a las dos capitanas.

El periodista y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid no terminaban de entenderse. Eso sí, ocurría todo lo contrario con Castaño y Hernand. A pesar de todo, el ganador de MasterChef Celebrity 6 pilló a la presentadora haciendo trampas, por lo que no tuvo reparo a la hora de colocarle el temido delantal negro. Al ser conscientes de que los equipos no llegaban a cumplir su cometido, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera han tenido que meterse en fogones.

Tras un intenso y preocupante cocinado, los jueces de MasterChef 9 decidieron dar la victoria al equipo azul, capitaneado por Cristina Cifuentes. Por lo tanto, el equipo de Inés Hernand que estaba integrado por Pitingo, Topacio, María León, Marina Rivers, Francis Lorenzo y Nerea Garmendia tuvieron que enfrentarse a la prueba de eliminación.

Una vez regresaron a cocinas, los aspirantes que tenían el delantal blanco y estaban salvados tuvieron la oportunidad de salvar a un compañero que se encontrase en la cuerda floja. Todos llegaron a la conclusión de que ese tenía que ser Francis Lorenzo. El resto de aspirantes que tenían el delantal negro tuvieron que realizar una serie de elaboraciones de lo más picantes.

Por un lado, tenían que cocinar mejillones picantes en 15 minutos. Posteriormente, alitas de pollo picantes en 30 minutos. Por último, una sopa Laksa Lemak en 30 minutos. En el primer reto consiguieron salvarse Pitingo y Marina Rivers mientras que en la segunda la mejor puntuada fue María León. Así pues, al tercer cocinado llegaron Nerea Garmendia, Topacio e Inés Hernand.

Tras la cata, los jueces llegaron a una conclusión. Y es que la aspirante que tenía que colgar el delantal y abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity 9 era Nerea Garmendia. Como no podía ser de otra manera, los compañeros se mostraron tremendamente emocionados con la despedida de la actriz. Y es que todos coincidían en que llenaba de positivismo y buen rollo el programa.